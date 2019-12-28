الأتصالات يظفر بكأس أندية العراق للدرجتين الممتازة والأولى بالشطرنج

ضيفتها قاعة فندق برج السلام ببغداد

بغداد ـ رافد البدري*

احرز نادي الاتصالات لقب بطولة كاس العراق بالشطرنج للدرجتين المتتازة والاولى، والتي جرت على قاعة فندق برج السلام ببغداد للفترة من 23 ولغاية 26 من شهر كانون الاول الجاري، وتصدر نادي الاتصالات الترتيب برصيد 13 نقطة من خوضه 7 جولات، حيث حقق الفوز في 6 جولات وتعادل في جولة واحدة، وجاء نادي البيشمركة من محافظة السليمانية ثانياً برصيد 12 نقطة،بعد ان حقق 6 حالات فوز، وخسارة واحدة من نادي الاتصالات، فيما حل نادي خان زاد من محافظة اربيل ثالثاً برصيد 11 نقطة ، بعد ان فاز في 5 جولات، فيما تعادل في واحدة منها وخسر بمثلها، واحتل نادي القادسية من محافظة الديوانية المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وتحدث ظافر عبد الامير رئيس الاتحاد العراقي للعبة قائلاً: شهدت بطولة كاس العراق لهذا العام مشاركة 11 نادياً ، 4 اندية من الدرجة الممتازة، و7 اندية من الدرجة الاولى، وجرت وفق النظام السويسري فيشر من 7 جولات، زمن الجولة 75 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة ،مضيفاً ان البطولة شهدت منافسات قوية جداً بين الاندية المتنافسة، وخاصةً اندية الاتصالات والبيشمركة وخان زاد والقادسية، كون هذه الفرق ضمت لاعبين يحملون تصانيف دولية عالية، اذ مثل فريق الاتصالات 5 لاعبين يحملون لقب استاد دولي وهم كل من: اراز باسم واحمد عزيز وعلي ليث واحمد عبد الستار ومعزز ظاهر حبيب، اما نادي البيشمركة فقد ضم في صفوفه لاعب المنتخب الوطني السابق اكار علي صلاح واللاعب احمد جزا صاحب ذهبية العرب، ورغم غياب اللاعب الدولي زوزك صلاح محمد الا ان الفريق ظهر بمستوى كبير ونافس بشراسة على لقب البطولة، موضحاً ان نادي خان زاد ضم في صفوفه اللاعب المحترف الايراني الجنسية( اراش داغلي ) الذي يمتلك اعلى تصنيف في البطولة (2427)، وكذلك ابطال العراق اللاعبين حسين علي حسين ونوح علي حسين الذين يحملون لقب استاد دولي، كما دخل نادي القادسية على خط التنافس بمشاركة محترف مغربي هو اللاعب حفاظ رشيد الذي يحمل لقب استاد دولي،وكذلك اللاعب نوري صباح نوري الذي يحمل لقب استاد دولي ، واللاعب امير ظافر بطل شباب العراق واللاعب حيدر حسين شياع، لذلك فان جميع جولات البطولة شهدت تنافساً قوياً من اجل تحقيق الفوز.

عبد الامير اكد في حديثه ان اتحاد اللعبة لم يتوقع ظهور البطولة بهذه الصورة من خلال المشاركة الواسعة للاعبين، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، والقرارات الاخيرة لمجلس الوزراء ولجنة القرار 140، اضافةً الى التوترات التي يشهدها الشارع العراقي، الا ان اللاعبين كانوا متعطشين للمشاركة في البطولة، وهذا ما اتضح جلياً من خلال المنافسات القوية التي شهدتها الجولات.

مبيناً ان هذه البطولة تعتبر خاتمة بطولات الاتحاد العراقي للشطرنج التي وضعت ضمن المنهاج السنوي لاتحاد اللعبة، حيث وضع اتحادنا ضمن منهاجه السنوي 40 فقرة تشمل اقامة المعسكرات والمشاركة في البطولات المحلية والخارجية ، نفذت منها 38 فقرة رغم الظروف المادية الصعبة، فيما تعذر اقامة بطولة الرواد، ونهائي العراق للاندية للسيدات فقط، ووفق الظروف الحالية والامكانيات المادية الصعبة نستطيع ان نقول بان اتحادنا نجح الى حد ما في تنفيذ الفقرات التي وضعها في اجندته.

مشيداً في الوقت نفسه بانجاز الاتحاد من خلال احراز لاعبينا اوسمة التفوق في البطولات العربية ، حيث تمكنت سالي عباس عبد الزهرة من التتويج بذهبية العرب في تونس، وكذلك اللاعب احمد جزا الذي احرز ذهبية بطولة العرب دون 16 عاماً والتي جرت منافساتها في الاردن، اضافةً الى التواجد في البطولات العربية المختلفة والبطولات الاسيوية والعالمية، واخرها المشاركة في الاولمبياد العالمي للشباب التي استضافته تركيا، عبد الامير اشار الى ان النية تتجه الى التعاقد مع لاعبين اجانب من الفئات العمرية وخاصةً اللاعبين الايرانيينن من اجل زيادة الاحتكاك والخبرة للاعبينا.

فيما تحدث حكم عام البطولة عضو الاتحاد المركزي للعبة عمر ابراهيم: ان البطولة شهدت منافسة كبيرة جداً وخاصةً بين الاندية الثلاثة التي احتلت المراكز الاولى وهي الاتصالات والبيشمركة وخان زاد، نظراً لتواجد لاعبين على مستوى عال، حيث لم تتوضح معالم البطل الا بعد انتهاء الجولة الخامسة التي شهدت فوز فريق الاتصالات على البيشمركة بنتيجة (2.5-1.5) في جولة استثنائية، وانفرد فيها نادي الاتصالات بتصدر اللائحة التي حافظ عليها حتى نهاية البطولة، بعد ان تعادل قبلها مع نادي خان زاد، وبذلك اتضح جلياً بان فريق الاتصالات سار في الاتجاه الصحيح لتحقيق اللقب، من خلال تجاوز الاندية المنافسة، مشيراً الى ان السمة الابرز في البطولة مشاركة نادي شط العرب ولاول مرة، حيث شارك الفريق بلاعبين صغار، ولكنهم حققوا نتائج متميزة كانت محط احترام الجميع، والسمة الاخرى هي زج نادي الكاظمية في صفوفه العنصر النسائي، حيث شارك باللاعبتين طيبة مهدي وملاك مهدي عطية، ابراهيم اوضح بان قلة التخصيصات المالية كان سبباً رئيسياً في عزوف بعض الاندية عن المشاركة في هذه البطولة، ومنها فريق الكهرباء بطل الدوري لهذا العام.

وتحدث الحكم الدولي سعد محس الكناني الذي اشرف على منافسات البطولة قائلاً: البطولة عبارة عن صراع بمستوى راق، اذ ان مشاركة لاعبين دوليين يمثلون المنتخبات الوطنية زاد من حلاوتها، كما ان لمسات المدربين السوري بشار عبد الحميد والمغربي رشيد حفاظ الذين اشرفوا على تدريبات لاعبي المنتخبات الوطنية، كانت واضحة من خلال بروز اللاعبين معزز ظاهر حبيب لاعب نادي الاتصالات واحمد جزا جمال لاعب نادي البيشمركة الذي توج بلقب ذهبية العرب 2019، الكناني اشار الى ان فريق الاتصالات تمكن من احراز اللقب بفضل الكوكبة من اللاعبين المتواجدين في صفوفه، والذين تمكنوا من الفوز على فريق البيشمركة في اطول جولة في البطولة والتي نستطيع وصفها ب( صراع الجبابرة)، اذ من خلال هذا الفوز تمكن من احكام قبضته على لقب البطولة، كما لم تشهد البطولة اي حالة اعتراض بفضل النخبة المميزة من الحكام الدوليين.

وكانت النتائج النهائية تشير الى تتويج نادي الاتصالات بقوة واستحقاق بلقب البطولة برصيد 13 نقطة، من خلال تحقيقه 6 حالات فوز وتعادل، فيما حل نادي البيشمركة من السليمانية المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 6 حالات فوز وخسارة واحدة، وحل نادي خان زاد من محافظة اربيل ثالثاً برصيد 11 نقطة ، بعد ان فاز في 5 جولات، وخسارة من نادي البيشمركة، وتعادل مع بطل الكاس نادي الاتصالات،وجاء نادي القادسية من محافظة الديوانية بالمركز الرابع برصيد 8 نقاط، واحرز نادي العمال المركز الخامس برصيد 7 نقاط، متفوقاً على نادي المهندسين صاحب المركز السادس بفارق نقاط الطاولات، وجاء نادي الكاظمية بالمركز السابع برصيد 6 نقاط، وحل الهدف بالمركز ثامناً برصيد 5 نقاط، واحرز نادي الاسكان المركز التاسع برصيد 4 نقاط، اما نادي نفط الوسط فقد احتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط، واخيرا جاء نادي شط العرب من محافظة البصرة برصيد نقطة واحدة.

وكانت البطولة قد جرت وفق النظام السويسري فيشر من 7 جولات، زمن الجولة 75 دقيقة مع اضافة 30 ثانية لكل نقلة منجزة، وكان المشرف العام على البطولة فرحان نصير الوائلي نائب رئيس الاتحاد العراقي للعبة، والحكم العام عمر ابراهيم عضو اتحاد اللعبة، وكل من الحكام الدوليين: سعد محسن الكناني واسماعيل ابراهيم وعلي فرحان وعبد العزيز اسود.