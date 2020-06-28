إختناق أطفال وكبار في السن جراء حرق اطنان من النفايات شرقي بغداد

بغداد- الصباح الجديد :

أختنق العديد من الأطفال وكبار السن، شرق العاصمة بغداد، ، جراء احراق النفايات في مكب قريب من محيط منطقة الحبيبية.

وأشتكى الأهالي من حرق المكب الموجود داخل منطقة سكنية الذي تسبب دخانه بإختناق ما لا يقل عن 7 أطفال و11 من كبار السن، مستغربين من كيفية موافقة المسؤول المعني بإعطاء أمر بحرق الاف الأطنان من النفايات التي تجمعت داخل المكب لتشكل سحابة دخانية علت منطقتين سكنيتين يتراوح عدد سكانها بين ٧٥٠ الى مليون مواطن في مناطق البلديات- وزيونة – واجزاء من منطقة الحبيبية وتسبب الدخان بحالات اختناق لاطفال وكبار بالسن يعانون اصلا من امراض بالجهاز التنفسي، وهذا كله يتزامن مع وباء جائحة كورونا”.

وتساءلوا “أين من هذا أمينة بغداد؟، أين هم المدراء العاميين في وزارة الصحة والبيئة؟! هل يعقل لساعات تحترق هذه النفايات، وهل هو أسرع وأنجع حل للتخلص من النفايات بحرقها رغم مخاطرها على صحة المواطنين”.

وحملوا “أمانة بغداد ووزارة الصحة مسؤولية ما سوف يحصل لهؤلاء المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة”.

ويقع مكب النفايات المحروق او ما يسمى تجميع النفايات قرب ساحة الحمزة – أمام معارض السيارات في منطقة الحبيبية في شارع القناة شرق العاصمة بغداد.