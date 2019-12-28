رئيس النزاهة الأسبق يوضح الالتزام الدستوري لرئيس الجمهوريِة بشأن تكليف رئيس الوزراء

بغداد – الصباح الجديد

أصدر رئيس النزاهة الأسبق، حسن الياسري، السبت (28 كانون الأول 2019 ،(توضيحا بشأن الالتزام الدستوري لرئيس ِ الجمهورية بخصوص تكليف رئيس الوزراء.

وقال الياسري في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” إن “الالتزام الدستوري لرئيس الجمهورية بصدد التكليف من الناحية الدستورية المجردة ، وبعيدا عن المواقف السياسية والعاطفية، لا يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية تكليف إلا من ترشحه الكتلة النيابية الأكثر عددا “.

وأضاف :”عند اعتراضه على المرشح وعدم قناعته به فلا يملك دستوريا صلاحية رفض تكليفه البتة ،وليس أمامه من ْ سبيل سوى التكليف إذعانا لحكم الدستور، ثم يمكنه من بعد ذلك تقديم استقالته.

واردف :”حينئذ يكون قد عمل بضميره، والتزم بالدستور بحسب اليمين التي أقسم بها، وأرضى وليس الإعلان عن الاستعداد للاستقالة – احتجاجا على المرشح المكلف وانتصارا للجماهير”.