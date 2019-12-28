الاتصالات تنفي (تنصت) الوزير على هواتف رئيس الجمهورية وتحدد الجهة المعنية بذلك

بغداد – الصباح الجديد

نفت وزارة الاتصالات، قيام الوزير نعيم ثجيل الربيعي، بتقديم تسهيلات لـ”التنصت” على هواتف رئيس الجمهورية برهم صالح والمستشارين المقربين منه.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الانباء التي تحدثت عن قيام وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، بتقديم تسهيلات للتنصت على هواتف رئيس الجمهورية برهم صالح والمستشارين المقربين منه، غير دقيقة وعارية عن الصحة”.

وأكدت ان “كل الحقائق والقوانين تثبت عدم علاقة وزارة الاتصالات ووزيرها بشبكات الاتصال والهواتف النقالة وان الهواتف النقالة وشبكاتها من تخصص احدى المؤسسات الحكومية التابعة لجهات عليا ومنفصلة عن الوزارة”.

واضافت ان هذه “المؤسسة هي المسؤولة إداريا وقانونيا وفعليا عن شبكات الاتصال والهاتف النقال”.

وختمت الوزارة بالقول “يرجى من العقول العراقية عدم السماح لهذه الصفحات بتضليل الرأي العام وتشويش الحقائق على المواطن”.