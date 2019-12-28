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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الاتصالات تنفي (تنصت) الوزير على هواتف رئيس الجمهورية وتحدد الجهة المعنية بذلك

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بغداد – الصباح الجديد

نفت وزارة الاتصالات، قيام الوزير نعيم ثجيل الربيعي، بتقديم تسهيلات لـ”التنصت” على هواتف رئيس الجمهورية برهم صالح والمستشارين المقربين منه.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الانباء التي تحدثت عن قيام وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي، بتقديم تسهيلات للتنصت على هواتف رئيس الجمهورية برهم صالح والمستشارين المقربين منه، غير دقيقة وعارية عن الصحة”.

وأكدت ان “كل الحقائق والقوانين تثبت عدم علاقة وزارة الاتصالات ووزيرها بشبكات الاتصال والهواتف النقالة وان الهواتف النقالة وشبكاتها من تخصص احدى المؤسسات الحكومية التابعة لجهات عليا ومنفصلة عن الوزارة”.

واضافت ان هذه “المؤسسة هي المسؤولة إداريا وقانونيا وفعليا عن شبكات الاتصال والهاتف النقال”.

وختمت الوزارة بالقول “يرجى من العقول العراقية عدم السماح لهذه الصفحات بتضليل الرأي العام وتشويش الحقائق على المواطن”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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