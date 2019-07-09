«الأعمال الشعرية» لعلي عبد الله خليفة

صدرت حديثاً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر مجموعة «الأعمال الشعرية» التي سبق أن أصدرها الشاعر البحريني علي عبد الله خليفة في عدة طبعات منفردة في سنوات متفرقة وتأتي الآن بطباعة راقية وورق ممتاز وبغلاف ملون ضمها مجلد في 624 صفحة من القطع المتوسط، ترافقها دراسة تحليلية للدكتورة وجدان الصايغ، أستاذة الأدب العربي بجامعة ميشيغان الأميركية.

يُعدّ علي عبد الله خليفة أحد أهم مؤسسي حركة الشعر البحريني الحديث وقطباً ثقافياً عربياً بارزاً كتب بالفصحى والعامية وبرز على النطاق العالمي بمشاركات وأبحاث في مجال الاهتمام بالثقافة الشعبية وأسس وما يزال يدير العديد من المشاريع والمؤسسات الثقافية والفكرية ذات الشأن.

ويشمل هذا المجلد المجموعات الشعرية الست التي أصدرها الشاعر باللغة العربية الفصحى خلال تجربة شعرية ممتدة لأكثر من خمسين عاماً عبّر من خلالها عن العديد من التجارب الشعورية المؤرقة للإنسان العربي في زمن مليء بالمخاطر والتحديات الكونية التي تمس الوجود منتصراً للقيم الإنسانية النبيلة مؤكداً إرادة الحب والخير لدى الإنسان في الانتصار على الشرّ والخبث والاستلاب.

وكانت مختارات من هذه الأشعار مادة غنية ضمتها مناهج تدريس اللغة العربية بمدارس البحرين والإمارات العربية المتحدة، كما تناولتها رسائل طلبة الماجستير في فرنسا والبحرين وإيران، وخضعت للعديد من الدراسات التحليلية لنقاد من البلاد العربية والأجنبية.