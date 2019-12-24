القضاء ينفي انتماء أعضاء مفوضية الانتخابات الفائزين لحزب او تنظيم سياسي

بغداد – الصباح الجديد

أصدر مجلس الاقضاء الاعلى، الثلاثاء 24 كانون الأول 2019 ، توضیحاً بشأن انباء ترشیح القضاة لمفوضیة الانتخابات من قبل الاحزاب.

وأبدى مجلس القضاء في بیان تلقت ” الصباح الجديد “لما ينشره البعض من اكاذيب بخصوص القضاة الفائزينبقرعة اختیار مجلس مفوضیة الانتخابات بادعاء ترشیحھم من قبل الاحزاب، والذي يؤكد انھذه المعلومة المنشورة ھي معلومات كاذبة غیر صحیحة ھو الادعاء بان القضاة الكردالمرشحین ھم تم ترشیحھم من قبل الحزبین الكرديین في حین ان مجلس قضاء اقلیم كردستان لميرشح الى الان أي قاض من الاقلیم ولم تجرى القرعة الخاصة بقضاة الاقلیم الى الان بسبب عدمترشیح اي قاض كردي وھذا ماتم ذكره في كلمة

واضاف: “اما بخصوص بقیة القضاة فان مجلس القضاء الاعلى يؤكد عدمانتماء اي منھم لاي حزب او تنظیم سیاسي خاصة وان المادة98 الفقرة ثانیا من الدستورتحظر على القاضي الانتماء الى اي حزب او منظمة سیاسیة او العمل في اي نشاط سیاسي ولوكان للسادة القضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضین او غیرھم انتماء سیاسي لما بقي احدمنھم في القضاء اساسا لانه يتم استبعاده من العمل كقاض او عضو ادعاء عام بسبب مخالفته الدستور كما يؤكد مجلس القضاء الاعلى عدم ترشیح اي منھم من قبل اي جھة سیاسیة وانما كانالترشیح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فیھا , ويؤكد المجلس ايضا ان السادة القضاة الفائزين بالقرعة لم يسبق لھم ان شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضیة الانتخابات تثبت ذلك ومن لديه وثیقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمھا الى القضاء والاعلام”.

ودعا “مجلس القضاء الاعلى كافة المعنیین الى مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 2019/كانون الأول /23 بمناسبة اجراء القرعة وتسجیل الفديو للاطلاع على تفاصیل ھذه العملیة التي جرت بشفافیةعالیة وبحضور نائب ممثل الامین العام للامم المتحدة التي تولت بنفسھا وضع الاسماء المرشحةفي كرات القرعة ومن ثم سحب الاسماء الفائزة من قبلھا” .

ودعا المجلس ايضاً بالختام “الجمیع الى احترام مؤسسات الدولة المھنیة وعدم زجھا بمايجري من احداث سیاسیة او جماھیرية وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقیة لان احدىسمات الوطنیة الحقیقیة ھي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنین بھا بنشرالمعلومات الكاذبة”.