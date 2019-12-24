كندة علوش تدعو الجمهور للاحتفال بميلاد زوجها

الصباح الجديد – وكالات:

قررت الفنانة كندة علوش أن تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف بطريقة مختلفة حيث طلبت من الجمهور أن يساعدوها ليجعلوا عيد ‏ميلاده مميزًا ونشرت علوش عبر حسابها الخاص على فيسبوك صورة له وعلقت عليها قائلة: “اليوم الساعة 12 عيد ‏ميلاد زوجي وحبيبي سأقدم له التهنئة لكنني احب ان تقدمون التهاني له ايضا،كل واحد منكم يكتب شيئا او يدلي برأيه او يدعو له دعوة جميلة يكتبها له مع هاشتاج “عيد ميلاد سعيد عمرو يوسف” وأكيد ستكون مفاجأة حلوة أنا بانتظار ‏معايداتكم”.‏

ولاقى منشور كندة تفاعلًا من المتابعين، الذين تمنوا لعمرو يوسف حياة سعيدة مع أسرته وعيد ميلاد مبهج، ورد عمرو على منشور زوجته عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً: “وأنت طيبة وحلوة كالعسل دائًما يا رب يا حبيبتي”.

يذكر أن كندة علوش مبتعدة عن الحياة الفنية منذ فترة بعد حملها وإنجابها لابنتها ‏الوحيدة ‏‏”حياة” ‏وأكدت أن ‏موعد عودتها للحياة الفنية لم تحدده بعد ولكن في حال عرض عليها عمل مميز لن ‏تتأخر‎.‎