حل «أخضر» للحرب التجارية بين بكين وواشنطن

الصين تعلّق فرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأميركية

الصباح الجديد ـ وكالات:

قالت مصادر أميركية إن واشنطن ستعلّق بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية وتخفض أخرى في مقابل شراء بكين مزيدا من السلع الزراعية الأميركية، لكن عدم صدور تأكيد عن أي من الجانبين يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان هناك اتفاق نهائي.

وقال مصدر أحيط علما بوضع المفاوضات الثنائية، إن الولايات المتحدة ستعلق رسوما على سلع صينية قيمتها 160 مليار دولار من المتوقع أن تدخل حيز التطبيق اليوم، وتخفض رسوما أخرى قائمة.

وفي المقابل، ستوافق بكين على شراء سلع زراعية أميركية قيمتها 50 مليار دولار في 2020، يما يعادل مثلي ما اشترته في 2017، أي قبل اندلاع النزاع التجاري، حسبما قاله مصدران مقيمان في الولايات المتحدة أحيطا علما بسير المحادثات.

لكن لم تصدر إعلانات رسمية عن واشنطن أو بكين، مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشروط قد نالت موافقة الجانبين.

وسيتعين على الجانبين أن يصدرا إعلانات رسمية لتأجيل تلك الرسوم أو إلغائها.

وواصل بعض المحللين أيضا التشكيك في قدرة الصين على زيادة مشتريات السلع الزراعية تلك الزيادة الحادة.

وعلى سبيل المثال، تراجع الطلب على فول الصويا – وهو منتج أميركي رئيس يُستخدم في صناعة العلف – تراجعا حادا بعد تفشي وباء حمى الخنازير الأفريقية في الصين، وهو ما يزيد أيضا صعوبة تنفيذ زيادة كبيرة في مشتريات الذرة.

وسيكون من الصعب أيضا زيادة مشتريات منتجات زراعية أميركية أخرى مثل لحم الأبقار زيادة كبيرة، حسبما يقول المحللون.

وقال دارين فريدريكس، كبير محللي سوق السلع في آسيا لدى إنتلاف.سي ستون: «لوجستيا، لا توجد ببساطة طريقة يمكنهم بها مضاعفة الواردات في غضون عام».

الى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن ”المرحلة الأولى“ من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ”جيد للغاية“ بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي، مضيفا أن المرحلة الثانية ربما تنقسم إلى عدة خطوات.

وهدأت واشنطن وبكين وتيرة حربهما التجارية بإعلان اتفاق المرحلة الأولى الذي يقلص الرسوم الجمركية الأميركية في مقابل ما يصفه مسؤولون أميركيون بالقفزة الكبرى التي ستطرأ على المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأميركية وغيرها من السلع.

وأوضح منوتشين أن التفاصيل الكاملة للاتفاق الجديد بشأن المرحلة الأولى سيعلن في وقت لاحق بعد اتفاق الطرفين على الصياغة.

وقال منوتشين أمام منتدى الدوحة في قطر ”نعتقد باكتمال تنفيذها في يناير كانون الثاني، وبعده سننتقل إلى المرحلة الثانية“.

وأضاف ”أهم شيء هو التأكد من أننا ننفذ المرحلة الأولى بموجب اتفاق قابل للتنفيذ، وهو بالفعل كذلك. بعدها سنبدأ التفاوض حول المرحلة الثانية“.

وتابع قائلا ”لا تزال هناك مسألة مهمة لم يجري الاتفاق عليها في المرحلة الثانية“، مشيرا إلى احتمال تقسيمها إلى عدة خطوات.

وأضاف منوتشين أن الاتفاق مع الصين يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيكون ”جيدا للغاية“ للنمو العالمي.

كما عبر منوتشين عن اعتقاده بأن سياسة الضغوط القصوى الأميركية على إيران تؤتي ثمارها وإنها نجحت بشكل كبير في الحد من قدرة طهران على دعم ما تعده واشنطن جماعات إرهابية في الخارج.

في السياق، أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أمس الأحد تعليق التعريفات الإضافية التي كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأميركية ابتداء من يوم أمس الأحد 15 كانون الأول وذلك بعد اتفاق البلدين على ”مرحلة أولى“ من الاتفاق التجاري يوم الجمعة الماضي.

ونُشر هذا البيان على المواقع الإلكترونية لإدارات الحكومة بما في ذلك وزارة المالية الصينية إضافة إلى وسائل الإعلام الحكومية مثل وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف البيان أن الصين تأمل بالعمل مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لحل المخاوف الأساسية لكل من الطرفين بشكل ملائم وتشجيع النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين.