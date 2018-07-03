الـ”اتفاق بين البيشمركة والتحالف الدولي” لحماية كركوك مزعوم ولا صحة له

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت قيادة العمليات المشتركة، الأنباء التي تحدثت عن وجود اتفاق بين قوات البيشمركة والتحالف الدولي لمراجعة خطط حماية كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وذكر بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه أمس الثلاثاء أن” الوضع الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها هي ضمن مسؤولية القوات الاتحادية العراقية وان القوات الأمنية تفرض سيطرتها التامة على تلك المناطق ولا دخل لقوات التحالف بهذا الشأن”.

وأضاف البيان ان “القوات الأمنية وضعت خططا محكمة ومتكاملة لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية، وان هناك جهودا استخباراتية كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية للقضاء على الخلايا الارهابية النائمة والعناصر الإجرامية”.

وأشار الى أن” الرأي العام قد لاحظ أن هناك ترحيبا كبيراً من قبل اهالي كركوك بالقوات الأمنية وما حققته من إنجازات أمنية كبيرة فيها”.