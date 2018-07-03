الخارجية: إيران قطعت 42 نهراً تصب في العراق من دون سابق إنذار

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية احمد محجوب، أمس الثلاثاء، عن قيام السلطات الإيرانية بقطع 42 نهراً تغذي العراق بالمياه.

وقال محجوب في ندوة عقدها بمبنى الوزارة وتابعتها “الصباح الجديد”، إن “ايران قطعت 42 نهراً تغذي العراق بالمياه، دون سابق انذار”.

واكد “نحن نواجه ضرراً مائياً بسبب سلوكيات التفاوض مع الدول المتشاطئة مع العراق، وجنوب البلاد يواجه مرحلة عصيبة جراء قطع المياه من ايران”.

ويواجه العراق أزمة مياه خطيرة أدت الى خروج اراضٍ شاسعة عن الخطط الزراعية، فضلا عن انخفاض حاد في منسوب مياه نهري دجلة والفرات، الى جانب تمدد اللسان الملحي في شط العرب.

يذكر ان وزارة الموارد المائية اكدت، يوم أمس الاول الاثنين، أن ملوحة شط العرب وصلت لـ”نسب عالية لايمكن معها” استمرار الاستخدامات المعتادة للمياه في محافظة البصرة.

، فيما دعت الجانب الايراني الى “التوقف عن قذف” مياه المبازل المالحة في الشط.

وقالت الموارد المائية في بيان صحفي تناول وضع البصرة وشط العرب ونسب الملوحة العالية فيه، وتلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “محافظة البصرة تعاني وضعا مأساويا بسبب ارتفاع ملوحة شط العرب بعد ان وصلت الى نسب عالية لا يمكن معها استمرار الاستخدامات المعتادة للمياه”.