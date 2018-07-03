وزير النفط يوعز بتشكيل هيئة نفط صلاح الدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أوعز وزير النفط جبار علي حسين اللعيبي الى الجهات المعنية في الوزارة وفِي شركة نفط الشمال باستحداث هيئة نفط صلاح الدين، فيما أكد حرص الوزارة على الإسراع في تأهيل مصفى الصمود “بيجي سابقا” ليشكل رافدا مهما وداعما لقطاع التصفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ان استحداث الهيئة يأتي ضمن اهتمامات الوزارة في تطوير الحقول والمنشآت النفطية بمحافظة صلاح الدين، والتي تعد من المحافظات الواعدة في قطاعات الاستخراج والتصفية لما تمتلكه من حقول ومنشآت نفطية مهمة وان الوزارة وضعت خطط لإعادة إعمارها وتأهيلها وزيادة الانتاج منها

وكان وزير النفط اللعيبي، أعطى التوجيهات لشركة مصافي الشمال بالمباشرة في تأهيل وحدة صلاح الدين /1 بطاقة 70 الف برميل/يوم.

واضاف اللعيبي انه وجه ادارة الشركة بوضع جدول زمني قصير المدى لتنفيذ مشروع التأهيل .

واضاف وزير النفط ان وحدة صلاح الدين /2 بطاقة 70 الف برميل سوف تدخل حيّز الانتاج قبل نهاية العام الجاري بعد الانتهاء من عمليات التأهيل بالجهد الوطني لتشكل اضافة جديدة لقطاع التصفية ، وتوفير كميات جيدة من الكاز والنفط الابيض والغاز السائل والنفثا والنفط الاسود ، تغطي جزء كبير من الحاجة المحلية .