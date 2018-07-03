الحكومة والقطّاع الخاص يبحثان التحديات الجمركية ومقترحات معالجتها

بغداد ـ الصباح الجديد:

ناقشت الحكومة الاتحادية، أمس الثلاثاء، أبرز التحديات الجمركية التي تواجه حركة التجارة وشركات القطاع الخاص، بهدف وضع الحلول المناسبة لها وتوفير بيئة عمل صالحة ترتقي بالعمل الجمركي الى المستويات العالمية.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه أن ذلك جاء خلال الندوة التي اقيمت بدار الضيافة ببغداد برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق وحضور وزير النقل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كاظم الحسني والقيادات العسكرية والمدنية المعنية بملف الجمارك، ولضمان سلامة الاجراءات الجمركية وتأمين انسيابية دخول المواد المستوردة الى البلاد.

وحسب البيان جرى خلال الاجتماع ” بحث امكانية توحيد الجهود لتصحيح المسارات المتعلقة بعمليات الاستيراد المتمثلة بـ (شهادات المنشأ والاستيراد وغيرها) وامكانية تبسيط اجراءاتها بما يخدم اقتصاد البلاد”.

وأكد العلاق وفق البيان، حرص الحكومة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لما له من دور مهم، ومساعدته في تنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لنهضة البلاد، داعيا الى تضافر الجهود لمواجهة الاشاعات المغرضة التي تفتعلها بعض الجهات لخلق ازمات تثير قلق المواطنين بشأن الأمور التي لها مساس مباشر بحياته اليومية.

وتابع البيان أن “الندوة أظهرت جملة من الملاحظات رافقتها مقترحات لمعالجة المشاكل الجمركية ابرزها (اجازات الاستيراد وشهادات المنشأ وتوحيد التعرفة الجمركية في المنافذ كافة والقضاء على حالات الابتزاز التي ترافق عمليات التخليص الجمركي).

واختتمت الندوة اعمالها برفع المقترحات والتوصيات التي تم تداولها بين الجانبين ومراجعتها من قبل الجهات المختصة لغرض عرضها على مجلس الوزراء.