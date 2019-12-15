العقوبات تلقي بظلالها على صادرات إيران غير النفطية

الصباح الجديد ـ وكالات:

أفادت غرفة تجارة طهران، أمس الاحد، بأن صادرات إيران غير النفطية انخفضت بنسبة 11% في الفترة من آذار إلى تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال تقرير صادر عن الغرفة، إن «أرقامه تستند إلى معلومات من الجمارك الإيرانية وتبين أن الصادرات غير النفطية بلغ مجموعها 27 مليار دولار في الفترة من الـ21 من آذار إلى الـ20 من تشرين الأول من هذا العام».

وتوقف مكتب الجمارك الإيراني عن إصدار تقاريره الرسمية منذ شهر آذار الماضي، لكن أرقام العام الماضي أظهرت أن الصادرات غير النفطية بلغت في الفترة ذاتها 31.5 مليار دولار، الأمر الذي يكشف عن تراجع بنسبة تلك الصادرات بقيمة 4.5 مليار دولار، وبناءً على هذه المقارنة، فإن التراجع هو أكثر من 14%، وليس كما تم إعلانه 11%.

وإذا كان الانخفاض في الصادرات بقيمة 4.5 مليار دولار صحيحا، فهذا يمثل انخفاضا كبيرا، ولكن في ضوء العقوبات الأميركية، فإن الانخفاض ليس حادًّا كما هي الحال في قطاع النفط، الذي شهد انخفاضا بنسبة تقارب 90%.

وتؤثر العقوبات الأميركية على إيران على الصادرات النفطية وغير النفطية، خاصة فيما يتعلق بالقيود المصرفية التي لا تسمح للكيانات الإيرانية بتلقي التحويلات المصرفية الدولية.

ويقول تقرير غرفة تجارة طهران؛ إن 73% من الصادرات غير النفطية تم شراؤها من قبل الصين والعراق وتركيا وأفغانستان، مضيفا «أن واردات إيران بلغت 28.4 مليار دولار في الأشهر الثمانية الماضية بانخفاض 5% عن تلك الفترة من العام الماضي».

وتابع التقرير؛ أن «7٪ من إجمالي واردات إيران جاءت من الصين والإمارات وتركيا والهند وألمانيا»، مشيرا إلى أن «حصة ألمانيا بلغت من واردات إيران 5٪ فقط؛ ما يعني أن أكثر من 70٪ من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لإيران مرتبط بـ 7 دول».

على صعيد متصل، أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، أمس الأحد، أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط إيراني خلال تشرين الثاني وكذلك منذ عام.

كما أظهرت البيانات أن كوريا، خامس أكبر مشتري للخام في العالم استوردت 12.4 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي في مقابل 12.7 مليون طن قبل عام.

ومن المقرر أن تنشر شركة النفط الوطنية الكورية في وقت لاحق من الشهر الحالي البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام للشهر الماضي.