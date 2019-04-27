مركز موهبة كرة القدم يشارك في مهرجان الجذور الآسيوية

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات

شاركت مواهب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة القدم التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، في فعاليات مهرجان ( الجذور الآسيوية )، الذي اقامه الاتحاد العراقي لكرة القدم / اللجنة الفنية والتطوير/ و بإشراف الاتحاد الاسيوي للعبة ، وعلى ملعب الشعب الدولي.

معاون مدير المركز الوطني لكرة القدم الكابتن، احمد جمعة، اكد ان المشاركة في المهرجان القاري تأتي ضمن المنهاج السنوي المعتمد من قبل اللجنة الاستشارية العليا لمشروع رعاية الموهبة الرياضية بالدائرة وفي صميم الخطوات التنفيذية لعمل الملاكات التدريبية واستراتيجية المركز الهادفة الى تطوير المواهب الكروية الواعدة التي يضمها المركز في العديد من الفئات العمرية وتحفيز اللاعبين ، مشيراً الى ان المهرجان شهد مشاركة 500 لاعب من البراعم والاشبال والناشئين والشباب ( ذكور ، اناث) من مختلف الاكاديميات والمدارس الرياضية وكذلك لاعبي المدارس الرياضية لتربيات بغداد وذوي الاحتياجات الخاصة وبعض رواد اللعبة وبحضور رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي والاتحاد العراقي بكرة القدم وممثل الاتحاد الاسيوي وممثل محافظة بغداد ورجال الاعلام الرياضي.