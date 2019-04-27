20 نادياً في سباقات «ساوه للموتو كروس»

إعلام اتحاد الدراجات:

وسط أحتفالية كبيرة أحتضنها منتجع ساوه في محافظة المثنى ،وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والرياضية ،أفتتح الأتحاد العراقي للدراجات النارية بالتعاون مع محافظة المثنى وشركة بجاج للدراجات النارية ،بطولة ساوه العراق للموتو كروس على مضمار البحيرة الجديد وبمشاركة عشرين نادياً من بغداد والمحافظات ،ولفئات (50 – 125- 250 – 450 ).

وبعد منافسات شديدةشهدها المضمار الجديد كانت النتائج كالتالي ،في فئة 50 حصل سامي هاشم من نادي الميثاق على المركز الأول وعماد حردان جاء بالمركز الثاني ،أما في فئة 125 علي حسين كان اولاً من نادي البحري أياد عبد الحسن من نادي المثنى ،وفي فئه 250 كاظم حسين النصر والسلام كان بالمرتبة الأولى وحيدر يحيى من الكوت كان هو الثاني وثالثاً كان علي نصير من السماوه ،وفي فئة 450 حل قاسم سامي اول من نادي الميثاق والثاني كان من نصيب محمد حسين لفته من نادي الميثاق وسام علي رحيم من نادي نينوى.

وتحدث رئيس الأتحاد العراقي للدراجات النارية رائد البياتي قائلاً : أقمنا ثالث بطولة للموتو كروس في الوطن العربي هي في عراقنا الحبيب وبمشاركة واسعة من أندية بغداد والمحافظات ،في وقت كانت المنافسه على أعلى مستوى وكانت هناك جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى مع جوائز أخرى للحكام والمنظمين.