وزارة الزراعة تضع خارطة طريق لرفع نسب المنتجات المحلية ومنع الاستيراد

بحث مع امينة بغداد التعاون لتطوير الواقع الزراعي

بغداد – الصباح الجديد

اصدرت وزارة الزراعة عدة تعليمات حددت من خلالها المنتجات النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد بضمنها مستلزمات الانتاج النباتي والحيواني ، فضلا عن منع حركة المحاصيل الاستراتيجية من اقليم كردستان الى بقية المحافظات ولأي سبب كان.

واوضح الوزير المهندس محمد كريم الخفاجي في تصريحات صحفية ان القائمة الاولى شملت منع ( الخيار ، الذرة الصفراء ،الباذنجان ، اللهانة ، القرنابيط ، الجزر ، النبق ، البطاطا ، الخس ،الثوم ، الشجر،الفلفل ،التمور، بيض المائدة ، الدجاج الحي ، الدجاج المجزور الكامل ، الطماطة ، الشاغم ، الشوندر ، العسل ، الاسماك البحرية المجمدة ، دبس التمر ، الرقي ، البطيخ ، الباقلاء الخضراء).

واضاف الوزير ان القائمة شملت منع مستلزمات الانتاج الحيواني كل من (الاسماك المبردة والمجمدة

النهرية فقط ، اللحوم الكندية ، اسماك الزينة ، الحيوانات المفترسة ، الصقور – الطيور الجارحة ، الحنطة

العلفية ، الشعير العلفي ، الذرة العلفية ، البروتين الحيواني ، بيض المائدة ، الدجاج المجمد الكامل ، لحوم

الخنزير ، الحيوانات الحية مثل عجول الذبح او ابقار اباكير ، الدواجن والطيور من الدول المصابة

بإنفلونزا الطيور ، الحيوانات المشمولة باتفاقية سايتس ، الاعلاف الخضراء مثل الجت والبرسيم وغيرها ،

والتبن).

كما حددت الوزارة مواد ومستلزمات الانتاج النباتي الممنوعة من الاستيراد ( نبات القطن بجميع اجزائه ، فسائل النخيل وجميع اجزاء النخلة ومنتجاتها ، نخيل الواشنطونيا واجزائه ومنتجاته ، نبات الحنة واجزائه ، نبات الجت بجميع اجزائه ، العنب بجميع اجزائه وثماره ، ثمار وشتلات المانجو – العنبة- والجوافة والقشدة ،نبات جوز الهند واجزائه واليافه وثماره الحاوية على القلف أي القشرة الخارجية ، شتلات الزيتون واي جزء منها ، عسل النحل مع الاقراص الشمعية وطرود وملكات النحل ، مواد نباتية كالقش والحلفاء المغلفة للإرساليات المستوردة سواء كانت زراعية او غير زراعية ، قصب السكر ، نبات السترايكا –العدار وبذوره ، الكائنات الحشرية الحية في جميع اطوارها عدا الطفيليات والمفترسات –الفطريات والبكتريا الضارة بالنباتات ، التربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية ، نباتات الهايبكس بأنواعها ، نباتات وردة الختمة – الخطمة ، شتلات وبذور وبراعم واوراق نبات الخشخاش والقات والداتورة ، شتلات وثمار وبذور وبراعم واوراق عشب النيل ،التبغ المعسل ، التبوغ الشرقية غير المعبئة – الفل ، التفاح الايراني جميع اصناف الحمضيات واغصانها عدا الثمار ،السكائر التي لا تحمل تحذير باللغة العربية ، الاثاث المستعمل ، نترات المونيوم .

وشددت الوزارة على منع دخول المحاصيل الاستراتيجية مثل الحنطة والشعير والذرة الصفراء العلفية من اقليم كردستان الى بقية المحافظات ولاي غرض كان ومنع حركة نقل المحاصيل الزراعية المذكورة بين المحافظات الاخرى ولاي سبب كان ومنع دخول المحاصيل المذكورة المستوردة لحساب القطاع الخاص خلال فترات التسويق الموسمية مع استثناء حمولات محصولي الحنطة والشعير لحساب تشكيلات الوزارة واستثناء حمولات المحاصيل الزراعية المستوردة لحساب القطاع الخاص .

واوضحت الوزارة بانه تم السماح بنقل اعلاف الدواجن المنتجة محليا حصرا بين جميع المحافظات عدا كردستان على ان تكون الحمولة على شكل عليقة، وان تكون حمولات الاعلاف معززة بكتب وحسب التعليمات النافذة.

على صعيد متصل بحث الوزير مع أمينة بغداد المهندسة ذكرى علوش التعاون المشترك وسبل تطوير الواقع الزراعي.

وأكد الوزير إن الوزارة ماضية بالعمل الدؤوب والمتواصل لخدمة القطاع الزراعي والنهوض به من خلال وضع الحلول المناسبة، فضلا عن تعديل قانون 35 للأراضي الزراعية وبما ينسجم مع خطط وأهداف الوزارة من أجل تنمية العملية الزراعية.

ونوقش خلال اللقاء أهمية الأراضي الزراعية وضرورة الحفاظ عليها ومنع التجاوزات والعشوائيات وتجريف البساتين والبدء بمعالجة هذه المشكلة بالتعاون المشترك ما بين وزارة الزراعة والداخلية وأمانة بغداد.

من جانبها أبدت أمينة بغداد استعدادها للتعاون والعمل بجدية مع وزارة الزراعة لوضع الحلول بما يخدم النشاط الزراعي وتقديم أفضل الخدمات للعاصمة بغداد.