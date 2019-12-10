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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الملك السعودي يطالب دول الخليج بالاتحاد لمواجهة “عدوانية إيران”

الملك السعودي يطالب دول الخليج بالاتحاد لمواجهة “عدوانية إيران”

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز امس الثلاثاء أنه يجب على دول الخليج أن تتحد في مواجهة ما وصفه بـ”عدوانية إيران”.
وقال بن عبد العزيز خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الأربعين في الرياض، إن “مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة” ، وطالب دول الخليج بأن “تتحد في مواجهة عدوانية إيران، وأن تؤمن نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ البالستية المحتملة”.
كما حث الملك السعودي المجتمع الدولي، على العمل من أجل ضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية ، مشدداً بالقول “نجدد موقفنا تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وكانت انعقدت امس قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها السعودية

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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