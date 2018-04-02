الصدر: ندعو إلى إشراف أممي ومقاطعة الانتخابات تسهل التزوير

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الاثنين، الى إشراف أممـي على الانتخابات المقبلة فيما دعا مفوضيـة الانتخابـات الى المزيد من الشفافية والمصداقيـة.

واوضح الصدر موقفه من الأنباء التي تتحدث عن تزوير الانتخابات المقبلة، حيث أجاب ردا على سؤال من أحد اتباعه بشأن ترويج البعض لمقاطعة الانتخابات بحجة تزوير النتائج وبقاء نفس الوجوه الحالية في البرلمان والحكومة، وقال إن “التزوير فهو أمر مظنون، لذلك ندعو إلى إشراف أممي مستقل”.

ودعا الصدر، مفوضية الانتخابات إلى مزيد من الشفافية والمصداقية في التعامل مع صناديق الاقتراع، مبينا أن مقاطعة الانتخابات لن تخفف من التزوير بل ستسهل عليهم عملية التزوير.

وفي رد على سؤال آخر فيما يتعلق بالتخلص من الفاسدين، وهل الانتخابات كفيلة بذلك، أجاب الصدر، ان “الذهاب الى صناديق الاقتراع بالملايين الخطوة الأولى لتقليل نفوذ الفاسدين وهذا لا يعني ترك بيان فسادهم والتثقيف ضدهم”.

وكان زعيم التيار الصدري، شدد في وقت سابق، على المشاركة في الانتخابات المقبلة، مبيناً أن المهم في هذه الفتـرة، اللجـوء الى صناديق الاقتـراع وعـدم تركهـا للفاسديـن، حسـب تعبيـره.