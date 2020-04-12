اشارت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ انها لم تشعر بالغربة في اثناء وجودها في مصر، مضيفة انها تمارس ديانتها بحرية ولم تشعر بأنها مختلفة عن زوجها. وكتبت كارول على صفحتها الخاصة: ” سبع سنوات من حياتي الزوجيّة في مصر مع زوجي وليد المسلم، أعيش ديانتي المسيحيّة، وأمارسها بحرّيّة تامّة. لم أشعر يومًا بغربة عن انتمائي، لم أشعر يومًا أنّنا مُختلفين، على الرغم من أنّ الطريق الذي نسلكه روحيًا مختلف، لكنّنا في كلّ مرّة نصل بالديانتين إلى نفس الروحانيات”. الجدير ذكره ان كارول حققت نجاحاً بعد ان أصدرت مؤخرا اغنيتها وصورتها مع المخرج جاد شويري في العاصمة الفرنسية باريس وهي بعنوان “مش هعيش”.