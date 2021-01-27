مدربة الغوص ايلاف حميد: الغوص رحلة سلام داخلي

احلام يوسف

قلة منا يسمع بأن هناك من يمارس رياضة الغوص في البلاد في وقتنا الحالي، وعلى الرغم من هذا، يبرز اسم ايلاف حميد صادق مدربة للسباحة والغوص والتأهيل المائي، وهي الشابة التي استطاعت ان تدخل المجال وتكتسب خبرة اهلتها لان تكون اول مدربة غوص.

ايلاف تصف الغوص في البحر بأنه رحلة سلام داخلي، لأنها فرصة للاستمتاع بعظمة الخالق من خلال لوحات فنية رائعة ومشاهد تمنح الغواص سعادة وتجعله يطير فعلا، وليس مجرد احساس، في وقت تتمنى “في كل مرة ان يدوم الى الابد”. استطاعت من خلال رحلاتها ان تعثر على محارة بحجم كبير ومميز فاحتفظت بها وقامت بتأطيرها للمحافظة عليها من التلف.

تقول ايلاف: “دخلت مجال الغوص لأني ابحث عن شيء اتميز به، اضافة الى اني احب سبر اغوار كل ما يحيط بي فكيف بالبحر الذي يشدني بكل سحره وغموضه. استطعت ان احصل على شهادة خبرة من النقابة العراقية مع هوية كابتن غوص، اهلتني لان اكون اول مدربة تنظم الى منظمة متخصصة. اضافة الى حصولي على شهادات بالإسعافات الأولية كمنقذة ومعالجة فيزيائية عن طريق التأهيل المائي لكبار السن والاصابات الرياضية”.

متى تعلمت السباحة والغوص؟

“السباحة تعلمتها بعمر الـ25، اما الغوص فقبل اربع سنوات، اجتهدت من حينها وبحثت وتعلمت لأكون جديرة بمهنة المدرب، واستطعت ان اضم العراق كأول غواصة من بين 165 دولة الى منظمة ssi التي بدأت بالنمو بفضل شغف مجموعة من الغواصين المخلصين، أرادوا أن يكون تعليم الغوص متاحا للجميع. ومنظمة ssi منظمة عالمية تعنى بالغوص الحر والسكوبا”.

هل هناك اقبال من النساء على تعلم السباحة او الغوص؟

” الناس في الوقت الحاضر لديها وعي بأهمية السباحة والغوص بتحسين الصحة النفسية والبدنية على حد سواء، لذا اجد الاقبال جيدا على المسابح المخصصة للنساء. عملت لحد الان في خمسة مسابح كمدربة لحسابي الخاص. واستطعت ايضا ان اختص بتدريب الاطفال من عمر الشهرين الى سنة، واحصل على شهادة من اكاديمية الرياضات المائية الروسية التي تختص بتدريب الاطفال الرضع”.

ما الفائدة التي يجنيها الطفل صحيا عند تعلمه السباحة بوقت مبكر؟

“هناك فوائد صحية جمة للطفل عند تعلمه السباحة من حيث تقوية العظام، وحصوله على النوم الجيد، كذلك مساعدته على تعلم الجلوس والمشي قبل اقرانه، ايضا تساعده على التركيز، وتعزز من ثقته بنفسه ليكون جريئا، ويتخلص من عامل الخوف”.

هل سنحت لك الفرصة للغوص بمياه في دولة خارج العراق؟

الحمد لله استطعت بالفعل السفر والغوص في بحر قزوين الواقع في غرب اسيا، وكانت تجربة استثنائية، وقريبا ان شاء الله سأكون في ينبع بالسعودية للغرض نفسه”.

ما هي اول نصيحة توجهيها للمتدرب على الغوص؟

“سؤاله عن وضعه الصحي، ثم التشديد على التزامه بإجراءات السلامة، واختيار عدة الغوص المناسبة من حيث الجودة والمقاس وان لا ينزل للغوص الا برفقة غواص اخر، تحسبا لأي طارئ او خطر، لان الغواص احيانا يصاب بالإعياء، او ينفذ الاوكسجين.

ما هي الامراض التي يمنع صاحبها من القيام بالغوص؟

“هناك عدة امراض يمكن ان تتسبب بأزمة للغواص، منها التهاب الرئة، وامراض القلب، وضعف البصر، ومن يستعمل ابرة الانسولين من مرضى السكر، والتهاب الاذن”.

ما هو حلمك؟