الطيران العراقي يرصد “مفاجأة خطيرة” ويصب نيرانه عليها

بغداد – الصباح الجديد :

بينما كانت المقاتلات الحربية العراقية، تحلق في استطلاع جوي فوق وادي جلابات في الصحراء الغربية، لاحظت تحركا مثيرا.

وقالت قيادة عمليات الأنبار، في بيان صحفي” إن “الاستطلاع رصد عجلة (بيك أب) يستقلها خمسة إرهابيين”، مبينا أن “العجلة كانت تحمل أسلحة وأعتدة ووقودا”.

وأضافت القيادة أن “اوامر صدرت من قائد العمليات إلى الرماة في الطائرة بصب نيران أسلحتهم صوب العجلة حيث تم إصابتها والإرهابيين اصابات مباشرة، ما أدى إلى مقتل خمسة قياديين لتنظيم داعش الإرهابي وتدمير العجلة التي يستقلونها في وادي جلابات جنوب شرق قضاء الرطبة بـ80 كم”.

وتابعت أن “قائد العمليات أمر الطيار من الهبوط بطائرته على مقربة من العجلة والمسلحين وحدث اشتباك خاطف وسريع تم خلاله قتل مابقي منهم ومن كان قد جرح”.

وأوضح البيان أنه “بعد تفتيش العجلة وجد ثلاثة أحزمة ناسفة بداخلها وكميات من الأسلحة والأعتدة ونواظير ليلية ونهارية مع أجهزة اتصالات مختلفة”.

من جانبه، استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.

ودعا الكعبي في بيان صحفي، عزى فيه عوائل الضحايا “القوات الأمنية في عموم البلاد وخاصة المتمركزة داخل المدن المحررة إلى عدم التهاون مطلقا مع الخلايا الإرهابية النائمة الموجودة التي تحاول إعادة بث الرعب في نفوس العوائل وزعزعة الاستقرار والفوضى والدمار في المناطق، مشددا على عدم السماح لعودة مسلسل الاغتيالات والعنف في بغداد والمحافظات”.

وجدد عضو هيئة الرئاسة خلال البيان تأكيده “على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لعدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا، لافتا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار معالجة مواطن الخلل في المنظومة الامنية بالسرعة الممكنة.