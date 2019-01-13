  • الأحد , 13 يناير 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • القبض على عصابة نساء يستدرجن الشباب للاتجار بهم وابتزازهم

القبض على عصابة نساء يستدرجن الشباب للاتجار بهم وابتزازهم

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بغداد – الصباح الجديد :
أعلنت مديرية الجرائم التابعة ل‍وزارة الداخلية، عن اعتقال عصابة متخصصة بالاتجار بالبشر والابتزاز في منطقة المنصور غربي بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، “بعد ورود معلومات استخباراتية تم القاء القبض على عصابة تختص بالأتجار بالبشر والابتزاز في منطقة المنصور وتتكون من متهمين اثنين و (6) فتيات”.
وذكرت مصادر خاصة ان هذه العصابة تعتمد في عملياتها على استدراج الشباب والايقاع بهم من خلال الاتجار بهم واعضائهم او ابتزازهم من خلال اغرائهم بالفتيات.
وتعلن القوات الامنية بين الحين والآخر من اعتقال متهمين بقضايا مختلفة بينها “ارهابية” او جنائية، في مناطق متفرقة من البلاد.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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