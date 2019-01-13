القبض على عصابة نساء يستدرجن الشباب للاتجار بهم وابتزازهم

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت مديرية الجرائم التابعة ل‍وزارة الداخلية، عن اعتقال عصابة متخصصة بالاتجار بالبشر والابتزاز في منطقة المنصور غربي بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، “بعد ورود معلومات استخباراتية تم القاء القبض على عصابة تختص بالأتجار بالبشر والابتزاز في منطقة المنصور وتتكون من متهمين اثنين و (6) فتيات”.

وذكرت مصادر خاصة ان هذه العصابة تعتمد في عملياتها على استدراج الشباب والايقاع بهم من خلال الاتجار بهم واعضائهم او ابتزازهم من خلال اغرائهم بالفتيات.

وتعلن القوات الامنية بين الحين والآخر من اعتقال متهمين بقضايا مختلفة بينها “ارهابية” او جنائية، في مناطق متفرقة من البلاد.