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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • محافظ كركوك: المحافظة تعيش أفضل حالات التعايش والأمن منذ 2003

محافظ كركوك: المحافظة تعيش أفضل حالات التعايش والأمن منذ 2003

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بغداد – الصباح الجديد :
أشاد محافظ كركوك راكان الجبوري، باداء قوات الحشد الشعبي في المحافظة، مؤكدا انه لم تسجل اي حالة سلبية ضد الحشد في المحافظة.
وقال الجبوري في تصريح صحفي إنه “لم تسجل اي حالة سلبية ضد الحشد الشعبي في محافظة كركوك”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي اثبت انه يعمل وفق القانون في كركوك”.
وأضاف الجبوري، أنه “لدينا تنسيق كبير مع الحشد الشعبي في محافظة كركوك”، مشيرا إلى أن “كركوك تعيش أفضل حالات التعايش والأمن منذ 15 عاما”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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