محافظ كركوك: المحافظة تعيش أفضل حالات التعايش والأمن منذ 2003

بغداد – الصباح الجديد :

أشاد محافظ كركوك راكان الجبوري، باداء قوات الحشد الشعبي في المحافظة، مؤكدا انه لم تسجل اي حالة سلبية ضد الحشد في المحافظة.

وقال الجبوري في تصريح صحفي إنه “لم تسجل اي حالة سلبية ضد الحشد الشعبي في محافظة كركوك”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي اثبت انه يعمل وفق القانون في كركوك”.

وأضاف الجبوري، أنه “لدينا تنسيق كبير مع الحشد الشعبي في محافظة كركوك”، مشيرا إلى أن “كركوك تعيش أفضل حالات التعايش والأمن منذ 15 عاما”.