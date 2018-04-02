العبادي: فشل الإرهاب في تفرقتنا والعراق اليوم أفضل مما كان عليه

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاثنين، أن العراق اليوم أفضل مما كان عليه وسيكون غدا افضل بتعاون أبنائه ووحدتهم، فيما اشاد بالجهود التي بذلت في مراحل استعادة محافظة صلاح الدين واستقرارها.

وقال العبادي، في كلمة له بالحفل الذي أقيم بجامعة تكريت أمس الاثنين، إن “الارهاب الذي اراد ان يفرقنا فشل وشعبنا انتصر وها هي جامعاتنا تتحول مرة اخرى الى رموز للعلم والتعايش”، وأعرب عن سعادته بعودة جامعة تكريت لممارسة دورها بعد ان كانت احد مقرات تنظيم داعش خلال سيطرته على المدينة.

وأضاف، ان “الهدف الأساسي من العمليات العسكرية، تحرير الإنسان، ولابد من استكمال الجهود لإعادة جميع النازحين إلى ديارهم والإسراع بتوفير الخدمات الأساسية”.

وخلال زيارته لمقر قيادة عمليات صلاح الدين، اجتمع العبادي، مع القيادات الامنية في المحافظة، حيث اشاد بجميع الجهود والتضحيات التي بذلت في مراحل استعادة المحافظة واستقرارها واعادة إعمارها.

ووجه القوات الامنية بأداء مهماتها الوطنية بالتزام ومهنية والحفاظ على هيبة المؤسسة العسكرية، كما جرى بحث واقع المحافظة ومتطلباتها، واصدر العبادي، التوجيهات اللازمة لتوفير احتياجات المحافظة، داعيا الى بذل اقصى الجهود لبسط الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة للنشاط الاقتصادي والزراعي واعادة الحياة الطبيعية للمحافظة.