الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب يقر خطة دعم بقيمة 35 مليون يورو

باريس ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب أنّه أقر “خطة دعم وإنعاش” بقيمة 35 مليون يورو لمختلف الأطراف المعنيين باللعبة في البلاد، لمواجهة عواقب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.. وأوضح الاتحاد في بيان له أنّ الخطة: “ستعالج أوضاع الذين يواجهون صعوبات اقتصادية خطيرة متتالية نتيجة الأزمة الصحية، كالأندية المنتسبة والمدربين المحترفين المستقلين واللاعبين الفرنسيين المحترفين والحكام الدوليين ومنظمي البطولات الدولية الفرنسية“.

وأشار الاتحاد إلى أنّ لجنته التنفيذية وافقت اليوم على الخطة لجهة “رصد مبلغ إجمالي قدره 35 مليون يورو”، على أن “يتم الإعلان عن الترتيبات المفصلة في 15 أيار المقبل” بعد اجتماع آخر للجنة.

وأدى انتشار فيروس “كوفيد-19” إلى تعليق منافسات كرة المضرب أسوة بمعظم الرياضات الأخرى، من قبل رابطتي المحترفين والمحترفات منذ أوائل شهر آذار الفائت حتى 13 تموز على أقرب تقدير، وتمّ إلغاء بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، وتأجيل بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثاني البطولات الأربع الكبرى، حتى أيلول.

وتعد فرنسا ضمن دائرة الدول الأكثر تأثراً بانتشار “كوفيد-19″، بعد ارتفاع عدد الوفيات فيها بسببه إلى ما يزيد عن 12 ألف شخص، وإصابة قرابة 118 ألف شخص، بحسب إحصاءات اول أمس.