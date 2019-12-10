حرب : قانون التقاعد بحاجة إلى تعديلات تشمل شرائح مغيبة

بغداد ـ الصباح الجديد:

رأى خبير قانوني ان قانون التقاعد بحاجة الى تعديلات تشمل شرائح مغيبة وكذلك الطموح بأن تكون الزيادة الى 50 بالمئة وان تشمل الجميع.

وقال طارق حرب ان (القانون يمتلك صفته الرسمية واصبح ساري المفعول من الناحية الواقعية اي ان تطبيقه يكون خلال السنة الجديدة وسيتسلم المتقاعدون الزيادة على الراتب ممن هم ضمن الحدود الدنيا في شهر شباط المقبل).

واضاف ان القانون بحاجة الى تعديلات اخرى تشمل شرائح غيبت خلال النقاشات وبالتالي نطمح الى رفع نسبة الزيادة للمتقاعدين الذين افنوا سنوات العمر في خدمة الدولة الى 50 بالمئة واقرار امتيازات تحسن مستوى المعيشة)، .

وتابع انه حتى الان لا توجد نية من الرئاسات الثلاث بأجراء تعديل اخر ونأمل المضي بتغيير بعض الفقرات نحو تحقيق الرفاهية للمتقاعدين).