المولهي أول عربية في المكتب التنفيذي لاتحاد التنس الدولي

المصري صفوت يتأهل إلى نصف نهائي فلورنسا

العواصم ـ وكالات:

انتخبت مساء أول أمس في العاصمة البرتغالية لشبونة، التونسية سلمى المولهي القيزاني، ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتنس للفترة من 2019 حتى 2023.. وأصبحت المولهي رئيسة الاتحاد التونسي للتنس، بذلك أول عربية وإفريقية تسجل حضورها في هذا الهيكل الدولي.

وحققت المولهي إنجازات مهمة في عالم الكرة الصفراء وقدمت برامج لتطوير اللعبة، كما قدمت دراسات من أجل مستقبل أفضل للتنس النسائي في الوطن العربي، وهو ما جعلها تحتل المركز الثامن في انتخابات الاتحاد الدولي للتنس، من جملة 29 مرشحًا لعضوية الهيكل الدولي.

وأعلن الاتحاد الدولي للتنس ، خلال اجتماعه السنوي المنعقد في لشبونة، إعادة انتخاب الأميركي ديفيد هاجرتي رئيسا له لولاية جديدة مدتها أربعة أعوام.. وحقق هاجرتي فوزا كبيرا في الجولة الأولى من التصويت، أمام ثلاثة مرشحين أخرين من بينهم الأيرلندي ديف ميلي.

وكان هاجرتي قد انتخب رئيسا للاتحاد للمرة الأولى في 2015، ولم تشهد فترته الأولى انتقادات، وقد أجرى إصلاحات كبيرة على بطولة كأس ديفيز لفرق التنس.

إلى ذلك، نجح لاعب التنس المصري، محمد صفوت، أول أمس، في بلوغ نصف نهائي بطولة تشالنجر فلورنسا بإيطاليا، عقب تغلبه على منافسه الهولندي روبين هاسه، في ربع النهائي بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع (4-6، 6-1، 6-2).. ومن المنتظر أن يواجه صفوت، أمس، الأرجنتيني ماركو في دور الـ4.. وكان صفوت قد صعد لربع النهائي، عقب تغلبه بالأمس على السلوفيني بلاز رولا، بمجموعتين مقابل واحدة أيضا.

يشار إلى أن صفوت صعد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، كأول لاعب تنس مصري يحقق هذا الإنجاز في التاريخ، عقب إحرازه ذهبية الفردي في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة، التي أقيمت في آب الماضي بالمغرب.

وتوقفت مغامرة اللاعب التونسي، مالك الجزيري، المصنف 113 عالميا، في بطولة أورليان الفرنسية للتنس.. وجاء ذلك بعد هزيمته في الدور ثمن النهائي، أمام اللاعب الفرنسي جريجوري باريري، المصنف 89 عالميا، بمجوعتين دون رد، بعد 56 دقيقة من اللعب، بواقع (6-3 و6-2).

وبذلك يتواصل فشل الجزيري في إحراز أي لقب، هذا العام، وهو ما يفسر التقهقر الكبير الذي عرفه البطل التونسي في التصنيف العالمي، حيث خسر 61 مركزا خلال 8 أشهر، بما أنه كان يحتل في كانون الثاني الماضي المرتبة الـ42، وهو أفضل مركز له في مسيرته. قال الأسترالي نيك كيريوس، إنه سيغيب عن بقية البطولات المقامة في آسيا، بعد تفاقم إصابته في الكتف في بطولة تشوهاي للتنس.

وودع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما البطولة بعد الخسارة 7-6 و6-1 أمس الأول، أمام الإيطالي أندرياس سيبي في الدور الأول.

وكان كيريوس متقدما بنتيجة 4-1 في المجموعة الأولى، حين شعر بآلام في كتفه عرقلت ضربات إرساله القوية وهو سلاحه الأكثر قوة.. وانسحب كيريوس، المصنف 27 عالميا، أيضا من كأس ليفر مطلع هذا الأسبوع بسبب الإصابة ذاتها.. وكان من المقرر أن يشارك في بطولتي الصين المفتوحة وشنغهاي للأساتذة خلال الأسبوعين المقبلين.

لكنه كتب على تويتر «لسوء الحظ فإن الإصابة التي تعرضت لها في كأس ليفر تفاقمت، وأجبرتي على الانسحاب من بقية البطولات في آسيا. سأعود إلى أستراليا للراحة والعلاج».وقال كيريوس، المعروف بعصبيته الشديدة التي تسبب له المشاكل، إنه سيفكر في الحصول على قسط من الراحة حتى انطلاق نهائيات كأس ديفيز في مدريد في تشرين الثاني.