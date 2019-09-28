توتنهام يجدد عقد سيسوكو

لندن ـ وكالات:

أعلن نادي توتنهام، أول أمس، تجديد عقد لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو حتى صيف 2023.. وكان سيسوكو انضم إلى توتنهام في 2016 قادمًا من صفوف نيوكاسل يونايتد، ومثل الفريق اللندني حتى الآن في 132 مباراة.. وقال سيسوكو، في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام: “فخور بالاستمرار لسنوات مقبلة مع توتنهام عقب التوقيع على عقد جديد”. وأضاف: “هذا يعني أنهم يؤمنون بي ويسعدون بالأداء الذي أقدمه، وآمل أن أتمكن من تقديم أفضل ما لدي للنادي، وأن ننجح في حصد الألقاب”.وتابع: “سعيد بالعقد الجديد، كما أن عائلتي وأصدقائي سعداء وفخورون جدًا، لأنهم يعلمون أن الوضع في البداية كان صعبًا بالنسبة لي، ولكنني لم أستسلم أبدًا”.وأتم: “كنت دائمًا أؤمن بنفسي وأحاول أن أبذل قصارى جهدي حتى في اللحظات السيئة”.