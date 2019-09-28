غيابات بالجملة في قائمة التانغو لوديتي المانشافت والإكوادور

فريتز كيلر رئيسا للاتحاد الألماني

العواصم ـ وكالات:

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أول أمس، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون وديتي تشرين أول المقبل، أمام ألمانيا والإكوادور.

ويغيب النجم ليونيل ميسي عن المباراتين للإيقاف، إضافة إلى سيرجيو أجويرو الذي فضل المدرب إراحته.. كما غاب عن القائمة لاعبو فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت، اللذين سيتواجهان في نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، ذهابا، يوم بعد غدٍ الثلاثاء ، وإيابا في 22 من تشرين أول المقبل.. وكان غياب أجويرو بقرار من الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، أما ميسي بخلاف الإصابة التي يعاني منها فيجب عليه الامتثال للعقوبة التي وقعت عليه من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) وهي عدم المشاركة دوليا لمدة 3 أشهر.

كما لم ينضم لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا، للقائمة، وبهذا يتمثل ثِقل خط هجوم الألبيسيليستي في كل من باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز.. وسيواجه المنتخب الأرجنتيني الماكينات الألمانية في 9 تشرين أول المقبل على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) في ألمانيا، ثم الإكوادور في إسبانيا على ملعب (مارتينيز باليرو).

إلى ذلك، رفض اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، خفض العقوبة الموقعة على ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.. وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءًا من 2 آب الماضي، بسبب اتهامه لمسؤولي الكونميبول بالفساد بعد بطولة كوبا أميركا الأخيرة.

وتقدم الاتحاد الأرجنتيني بطلب لخفض العقوبة إلى شهرين فقط، حتى يكون اللاعب متاحًا مع راقصي التانجو في مباراتي ألمانيا والإكوادور المقبلتين.. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن كونميبول رفض طلب الاتحاد الأرجنتيني، وسيستمر إيقاف ميسي حتى انتهاء العقوبة.. يذكر أنه تم حرمان ميسي بالفعـل مـن مواجهة منتخبي تشيلـي والمكسيـك خـلال التوقـف الدولـي الأخيـر.

إلى ذلك، أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم في اجتماعها المنعقد أول أمس، في فرانكفورت، تولي فريتز كيلر رئاسة الاتحاد.

وكانت لجنة استكشافية قد أوصت بأن يتولى كيلر (62 عاما) الرئيس السابق لنادي فرايبورج، رئاسة الاتحاد الألماني خلفا لراينهارد جريندل الذي رحل عن المنصب في نيسان الماضي.. وقد كان كيلر المرشح الوحيد للرئاسة في الجمعية العمومية التي ضمت 257 وفدا.. وسيكون على رأس المهام التي تنتظر كيلر في المنصب، استعادة النظام بأكبر اتحاد رياضي وطني في العالم، والذي يشهد ثالث رئيس له خلال خمسة أعوام.

وكان راينهارد جريندل قد استقال من رئاسة الاتحاد بعد الاعتراف بتلقيه ساعة يد قيمتها ستة آلاف يورو (6700 دولار) كهدية، من الرئيس السابق للاتحاد الأوكراني.. وتولى رينهارد راوبول وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت.