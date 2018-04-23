  • الإثنين , 23 أبريل 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بيئية أحفاد أورشنابي )1(

ثقافة
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اسماعيل ابراهيم عبد

« الطبيعة من الناحية الواقعية أحد أقدم المنتوجات الثقافية ,.. وكأعضاء في كلٍّ من المجتمع الأدبي والمجتمع الحيوي يجب أن ندرك أن العالم الطبيعي يوجد من أجل أغراض تتعدى أغراضنا الخاصة « ( ).
على وفق مبدأ التوازن البيئي فنيا قمنا بتشخيص بعض الملامح العربية للرواية الايكولوجية, نعتقد بجدواها لتمييزها عن غيرها من الروايات المحلية والعالمية. تلك المتصفات هي :
1 ـ تهتم بموضوع البيئة , المناخية والتضاريسية , كمعامل موضوعي اول في الاشتغال. 2 ـ تنمي الرواية بيئة فطرية تجمع بين بيئة الحضارة الفطرية للانسان والفطرة الحامية لمكونات البيئة غير العاقلة .
3 ـ غالبا ما تنتمي الى موضوعة الطفولة والحكايات الرهينة بها دون الاعمار الاخرى . 4 ـ لغة الروي واسلوبه تعتمد الممازجة بين العقلي والاسطوري من القول عبر جمل قصيرة , ايقاعية , واضحة , تتوسط المسافة بين الشعر والنثر .
بروايته أحفاد اورشنابي ( ) , هيثم بهنام بردى يشكل للمتلقي بيئة متضافرة العناصر , (ثقافياً واجتماعياً) , إذ أن الارض في جدبها تساير الناس في ضيمها , والتضاريس بارتفاعها تساند شموخ سكانها , ثم تساند الأرض جهد أبطالها فتغني بيوتهم بالحطب والقمح والصيد والجمال .
هي إذاً بيئة علائق فطرية تنشد بؤر ـ العمق ـ التضامني للنِعَم الربانية الموهوبة للبشر . لنساير الرواية في رؤاها تقصياً للحدود البيئة المتخيلة فيها , على وفق العلائق التي تسبر غور الغايات الكبرى لبيئة المؤلف ومحيطه البشري.
لقد تتحددت البيئة الجغرافية للمكان في الرواية على أساس أنها بيئات ثلات هي : الريف المحيط بجبل مقلوب , القرى (ب , ك , ع) , القريبة من ارياف مقلوب , مركز الموصل الاداري .
ويغيب عن هذه القرى والمركز أي تعاون اقتصادي , إلّا نادراً , ليلوّح الروائي الى فترة جدب وفقر شديدة , لا يمكن أن تكون العلاقات سوية أو طبيعية , إنما قائمة على العلاقات الحميمية للقرابات القروية : قبلية عشائرية , أو علاقات قائمة على أساس الجريمة من (سطو , قتل , رشاوى , اضطهاد , تسليب رسمي وغير رسمي).
اننا نرى في الموجودات المادية (القرى , ومقلوب , ومركز الموصل) وجوداً لا يكتمل إلّا بما يضفي الناس عليه من وظائف , والوظائف في الرواية افعال العيش ضمن المحيط . إنها أعمالهم التي تتضمن الآتي:
1ـ القرى متلاحمة المهن والمصير , إذ المهن هي الفلاحة والاحتطاب والصيد . اما المصير , فهي تقع تحت نوعين من الاضطهاد , التعسف في القتل , التعسف في سلب ثروات الفلاحين .
قرية (ب) سنأخذها انموذجا توضيحياً :
[كان هناك ضيعة اسمها (ب) على قدر كبير من الابهة … ترتكن على تل عال كبدر البدور بكل جلال … تنعقد سنابل الحنطة والشعير وتثمر الغلال , وتكتسي الارض بكل الالوان … في تلك الاعوام ولدت اربع نساء …اربعة اولاد هم: يوسف , خضر , فاضل , ويونس … كتب الله لهم … الحياة الضاجة , وعدم الخذلان واقتحام المصاعب . ـ أحفاد اورشنابي, ص13] .
2 ـ تتساند القرى مع بعضها في زرع الوعي بينها في التحريض على المقاومة بالرغم من عدم تكافؤ القوة بينهم وبين سلطة الحكام وأزلامهم :
[صحونا أخيراً لنجده (يُقصد المختار) قد أصبح المالك الأوحد لجُل الأراضي , والغني الأوفر في (ب) , ثم أخذ يتزلف الى الاغوات ـ في المدينة ـ الأتراك ويولم الولائم والسفر الى البساتين , حتى بلغ وطره وفاز بمبتغاه وعينوه مختاراً على القرية .
ـ رواية احفاد اورشنابي , ص77 , ص78] 3 ـ تنتظم حركة الوعي عبر تشابك قوى فقر البيئة وقوتها اللامحدودة مع فقر الناس ومرؤتهم اللامحدودة :
[وأقبل آذار بأيامه الدافئة ولياليه الباردة , لقد تبددت آمالنا الواهية في هطول الغيث وانصب جُل تفكيرنا في الاقتصاد بالمؤونة التي وضعت تحت إمرة شاكر ,.. صارت الأرض رمادية ذات تراب حريف لاذع وأجردت البساتين كاشفة … عورتها . أحفاد اورشنابي , ص86] 4 ـ تتزامن افعال الاضطهاد على القرى والمدن مع التحكم الأجنبي بالموصل بما فيها من (قرى , ومدن , ومركز):
[هبوطا كنا من غيران الجبل نعاين … شباب القرية الصغار وهم يساقون عنوة مربوطين بحبل , أحدهم تلو الآخر … الصحراء تسبح في الغلسة … السياط المشهرة … تؤشر نحو الغرب…
قُتل يوسف ونحن في مهمة في قرية (ك) المجاورة.
كانت مهمتنا ناجحة حيث أقنعنا أُناس القرية بالتعرض لمؤونة الانكليز من الموصل وتدميرها . ـ احفاد اور شنابي , ص91 , ص92, ص101 , 102] 5 ـ يتعاضد وعي القرى مع النِعَم الربانية في تحسس الجمال المظهري لمكوني الطبيعة (التضاريس والغابات) :
[النار فاكهة الشتاء … والنار تحتاج الى حطب , والحطب عند مفازة الجبل … في بداية سقوط أوراق الشجر … عادة ما كنا نحتطب … نبدأ الرحلة , يستقبلنا الخان القديم المتداعي النائم بإعياء … نسجت عنه الحكايات … ونحن في طريق العودة… وطئنا مشارف الخان المتداعي … وقفنا مبهوتين … , كانت (ب) عن بكرة أبيها عند الخان… قام الزمار ينفخ والطبال يدق , وانعقدت حلقة دائرية كبيرة من الدبكة…
صرخت مذهولاَ :
ـ عرس! ـ رواية افاد ارشنابي , 30 , 31 , 32] ثانياً : ايكلوجيا الأنسنة
لهذا الاتجاه في رواية أحفاد أورشنابي مبدأ خاص هو اعطاء البطولة لمكونات التضاريس (البيئة غير العاقلة) , تضعها عنواناً مثلاً , وتستعين بها ككابح للمعتدي .
تنسب الابطال الى الجبل كأنه هو الأب الموجه لأبنائه الرجال الابطال , إذ وُضِعَ للفصل الثالث عنوان (رجال المقلوب) تأكيداً لما لجبل (مقلوب) من دور أساسي في رسم جغرافيا المكان والحركة والتاريخ والبيئة الحاوية لما فوق وتحت وبجوار الجبل (مقلوب) .
يقول الجد :
[احتمينا تحت صخرة عملاقة والصمت يصفد حواسنا إلى أن همس يونس :
ـ سنصعد الجبل .
ـ ولكن فرادى .
قلت لهم .
فيما أسر فاضل وعيناه تجولان في رأسه بجنون :
ـ والتجمع عند شجرة الزيتون .
بينما استطرد يونس :
ـ قبل ان نتفرق يجب ان نتفق على كلمة السر , كي لا نصطدم الواحد بالآخر.
أجبت على الفور :
ـ لتكن كلمة السر زيتون .
وتفرقنا على ثلاث جهات , يونس من جهة الساقية , وفاضل من الجهة الغربية , وأنا من التل المطل على القرية من عل . احفاد اورشنابي , ص102] لنستجلي الموقف الاستعمالي للغة الايكلوجيا في المشهد عبر الملاحظات الآتية :
1 ـ المشهد يربط بين قوى الطبيعة كأنها هي الأبطال لا البشر , وقوى الطبيعة تضم جبل مقلوب وتلاله وقراه .
2 ـ الافراد الابطال أبطال شجاعة ومواجهة لا أبطال قص فقط , وحتى البيئة اخذت تتواشج معهم بذات القدر والقدرية إذ هم :
ـ يحتمون بمقلوب , يصعدون عبره نحو اماكن الرؤية الواضحة .
ـ يرسمون خطط المقاومة على ما يوفره مقلوب من طبيعة مختلفة السطوح والفجاج تساعد على المناورة.
ـ مكونات الجبل النباتية تصير رمزاً لشجاعة الفرسان وكلمة سر بين المحاربين . ـ شعاب وجهات الجبل تصير خطوط نضالهم ومرتسمات حركتهم في الاستطلاع وتفقد القرية من علٍ .
3 ـ أرى أن هذا لا يكفي ليصير (مقلوب) بطلاً لولا التسمية (اورشنابي) قائد وملاح اتونبشتم الذي تشبث بالغصن الأخضر للزيتون , أي أن مقلوب (الرمز والوجود) صار البطل الموجه القائد , الغص الباحث عن خلود الفعل الانساني , على ما هو عليه من فطرة وعفوية تخص التضحية والدفاع عن النفس , من ثم صيغ الحس الفطري بفلسفة (العمل الحضاري) الذي وحده من يوعز لأطرافه , أن حققوا لهم ولغيرهم بيئة (جمال ومنافع , دونهما الموت) لأجل أن تثبت قيم الحفاظ على التبادل المصيري المتعادل للنشاطين (العاقل وغير العاقل) , للجماد والحركة والاحياء كلها .

«1» هيثم بهنام بردى , رواية احفاد اورشنابي , دار ثقافة , بيروت , 2015
«2» مايكل برانش , الطبيعة في النظرية والممارسة الادبيتين , ت. معين رومية , موقع المترجم , بتأريخ 12/6/2017
«3» رواية احفاد اورشنابي : 76

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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