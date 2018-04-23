المجموعة الشعرية الرابعة للشاعر جواد غلوم

صدرت مؤخرا عن دار أمل الجديدة في دمشق المجموعة الشعرية الرابعة للشاعر العراقي جواد غلوم والمسماة «كلما أفسدوا قلما طويتُ ورَقي» وتضمّ ثمان وثلاثين قصيدة وبأشكال شعرية متنوعة تتوزع مابين الشعر المنثور وقصائد التفعيلة والعمودية.

في هذه المجموعة يتضح جليا مسعى الشاعر الى الغور في أعماق التراث العربي مستشرفا بعض الحوادث التاريخية كما في قصيدة (شررٌ يتطاير من مثوى ابن المقفّع ) و(القصيدة الثانية لابن زريق البغدادي) وتأطيرهما بشكل شعري معاصر وجديد عمّا يجري الان مستفيدا من الحدث التاريخي السابق والعمل على عصرنته وتحديثه .

كما لا تخلو المجموعة من استشراف حالة الفوضى التي عمّت بلاده طوال خمسة عشر عاما والكشف عن ملامحها وويلاتها ومعاناتها شعريا اذ تتراءى بوضوح في (مرثية لوطني المحزون، تعالوا ايها البرابرة أنتم وريحُكم الصرصر، وقودُها العارُ والسفالة ، إطلالة على مدن الرماد ، في أرضك الزادُ ولا تهضمُ، حمامتي والطيور السود) .

سبق ان صدرت للشاعر ثلاث مجموعات شعرية هي: حبالٌ لأرجوحةٍ متعبة عن دار الغاوون و حكاية الميمك الحزين عن الدار العربية للعلوم / ناشرون و حبّ امتناعٍ لامتناع عن دار أمل الجديدة .

صمم غلافَ المجموعة الجديدة الفنانُ العراقي الدكتور مصدّق الحبيب .