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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اليوم .. مجلس النواب يصوت على قانون الانتخابات

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب امس الثلاثاء ان المجلس سيعقد جلسته اليوم الاربعاء للتصويت على مشروع قانون الانتخابات.
وذكرت الدائرة في بيان اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه أن “جدول أعمال جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الأربعاء تتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون الانتخابات”.
وأضافت أن ” جدول الأعمال يتضمن أيضاً التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابيةرقم 20 لسنة 2009 المعدل والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين واللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان” اضافة الى أن ” الجلسة ستتضمن أيضاً مناقشات عامة .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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