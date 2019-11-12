ديالى تجهز الكهرباء والقطاعات الأخرى بمنتجاتها المتنوعة من المحولات والمقاييس

البتروكيمياوية تبحث مع شركات القطاع الخاص انشاء معامل انتاجية جديدة

بغداد _ الصباح الجديد :

تواصل شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن تجهيز وزارة الكهرباء وعدد من الجهات الاخرى من القطاعين العام والخاص بمنتجاتها المتنوعة من المحولات والمقاييس والكهربائية بشتى أنواعها وسعاتها واطوارها والمكواة والمحطات الصندوقية وغيرها.

واوضح مدير عام الشركة المهندس عبد الرسول محمد عارف أن مجموع ماتم تجهيزه خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغ (٣١٣) محولة توزيع مختلفة السعات و(٢٦٣١) مقياس كهربائي مختلف الانواع والاطوار اضافة الى بيع العديد من المنتجات المتنوعة الأخرى وبمبلغ اجمالي قدره مليارين و(773) مليونا و(885) الف دينار .

وبين المدير العام أن الشركة جهزت عدد من شركات التوزيع العامة التابعة لوزارة الكهرباء وعدد من الدوائر والشركات الأخرى من القطاعين العام والخاص بـ(١٦٦) محولة توزيع سعة (400/11KVA ) و(١٤٠) محولة توزيع سعة (250/11KVA ) مع (١١) محولة توزيع سعة (630/11KVA ) اضافة الى تجهيز شركة نفط ذي قار بمحطتين صندوقيتين (كيوسك) مختلفة السعات ، مشيرا الى تجهيز مجموعة من شركات التوزيع العامة التابعة لوزارة الكهرباء وشركات القطاع الخاص بـ (١٥٩٢) مقياس كهروميكانيكي طور واحد (٢٠-٨٠) امبير و(٥٣٠ ) مقياس كهروميكانيكي ثلاثة اطوار (٢٠ – 60) امبير أضافة الى تجهيز (٥٠٠ ) مقياس الكتروني ثلاثة اطوار (٣٠ – ٩٠) امبير.

ولفت المدير العام الى ان الشركة قامت وخلال الشهر المذكور ببيع عدد من منتجاتها عن طريق البيع المباشر شملت بيع (3) محولات توزيع سعة (250/11KVA ) و(7) مقاييس كهروميكانيكية ثلاثة اطوار (٢٠ – ٦٠) امبير و(2) مقياس كهروميكانيكي طور واحد اضافة الى (١١٢٠٠) شمعة قدح و(١٣٠ ) مكواة بخاري مع (٢١) مدفأة جدارية.

على صعيد متصل بحثت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن مع عدد من شركات القطاع الخاص امكانية انشاء معامل انتاجية جديدة .

وقال مدير عام الشركة عقيل عبد الزهرة ان الشركة ناقشت مع شركة سور الرحاب للتجارة والمقاولات العامة والمقاولات التجارية المحدودة العرض المقدم من قبل الاخيرة لانشاء معمل اضافات كيمياوية على وفق اسلوب المشاركة وبما يسهم في توفير المواد الكيمياوية المطلوبة في الصناعات الوطنية النفطية منها ومحطات المياه بأسعار مخفضة .

واضاف المدير العام بأن شركته تباحثت ايضا مع ممثل شركة بركات العز للخدمات النفطية والكهروميكانيكية حول العرض المقدم من قبلها بخصوص انشاء معمل ( HCL ) لتشغيل الايدي العاملة وتوفير هذه المادة .

كما اجرت الشركة مفاوضات مع شركة كرامة الجنوب حول استعدادها لابرام عقد مشاركة لانشاء معمل لانتاج الصودا الكاوية في معمل ورق ميسان التابع للشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية ، مبينا بأن المفاوضات مازالت جارية للوصول الى نتائج نهائية حول عقود المشاركة المذكورة .

من جانبها وقعت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقدا مع الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية /المنطقة الوسطى ) لتنفيذ اعمال التأهيل والاكساء والطلاء بمادة الـ (Line X) على وفق المواصفات الفنية المعتمدة لحماية ابراج نقل الطاقة وانابيب وخزانات الوقود في محطة كهرباء القدس من الانفجارات.

وقال مدير عام الشركة علاءالدين عبدالحسين علي ان الشركة نجحت في تنفيذ خططها الهادفة لتطوير وتوسيع انشطتها ومجالات عملها حيث قطعت اشواطا في تنفيذ اعمال الطلاء بمادة الـ(Line X) لحماية انابيب نقل الطاقة الكهربائية وخزانات الوقود ومخازن المواد الكيمياوية وغيرها من الانفجارات ، مشيرا الى ان الشركة وقعت عقد تصنيع للغير مع شركة النسغ الوكيل الحصري لشركة ارمور ثان الامريكية للعمل بهذا المجال .ولفت المدير العام الى ان الشركة باشرت بتقديم المخططات الهندسية والمواصفات الفنية المطلوبة وتهيئة الطاقات البشرية والمواقع الانتاجية وورش واقسام الفحص والتوكيد النوعي وتجهيز جميع المستلزمات المطلوبة لتنفيذ اعمال العقد المذكور البالغة مدته (240) يوم ، موضحا بأن توقيع العقد جاء بعد تجربة الطلاء بالمادة المذكورة والتي اثبتت نجاحا كبيرا وولدت قناعة تامة لدى المعنيين في وزارة الكهرباء للاستمرار باجراءات التعاقد.واكد المدير العام ان شركته حققت تطورا ملحوظا في حجم ايراداتها المتحققة خلال الفصل الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وانها تعتزم توقيع عقود جديدة مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة .