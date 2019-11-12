وزير النفط : انسيابية عالية في تدفق وتجهيز المنتجات النفطية لمحطات الطاقة

اشاد بدور المواطنين في الحفاظ على المنشآت النفطية

بغداد _ الصباح الجديد :

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على انسيابية تدفق المنتجات النفطية الى محطات الطاقة الكهربائية وللمولدات الأهلية بهدف تأمين استقرار الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين

وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان دوائر وشركات الوزارة المتخصصة تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الكهرباء من اجل تغطية احتياجاتها من الوقود المغذي لمحطات الطاقة الكهربائية مشيداً بجهود اللجان التنسيقية المشتركة لتحقيق أهداف الحكومة في تامين الطاقات المتاحة من تجهيز الكهرباء .

واضاف الغضبان انه أوعز بقيام خلية الازمة بمتابعة حركة المنتجات النفطية من المصافي والموانئ الى المستودعات والمحطات وصولاً الى الجهات المستفيدة والمواطنين ، مؤكداً على تأمين خزين كبير من المنتجات النفطية (البنزين ، الكاز ، النفط الابيض ، أسطوانات الغاز السائل ) لتغطية الحاجة المحلية لمدينة بغداد والمحافظات .

على صعيد متصل اكد الوزير اهمية قطاع النفط والغاز بصفته المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني ولمعظم الخدمات المقدمة للمواطنين المتمثلة في توليد الطاقة الكهربائية وتغذية قطاع النقل بالوقود والتدفئة وغيرها من الاستعمالات الاخرى للمواطنين ، مشيدا بدور المواطنين الكرام وشعورهم بالمسؤولية تجاه حماية المنشآت النفطية التي تمثل عصـب الاقتصاد الوطني ، جاء ذلـك خلال ترؤسه الاجتماع القيـادي للمشاريع.

وثمن الوزير جهود العامليـن فـي القطاع النفطـي لدورهم المتميـز في توفير المشتقـات النفطيـة وانسيابية تجهيز الوقـود فـي محطات التعبئة ومنافـذ التجهيـز وصولا للمواطنين ، كما اشـاد بـدور اللجان الفنية المشتركة الخاصة بتوفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية واستقرار ساعات تجهيز التيار الكهربائي.

من جانبه قال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة عاصم جهاد ان الوزارة وفرت خزينا جيدا لجميع المشتقات النفطية ( بنزين وزيت الغاز”كاز” والنفط الابيض) واسطوانات الغاز السائل وبنوعيات عالية الجودة وفي جميع المحافظات.

وأضـاف ان الـوزارة حرصـت علـى زيـادة ساعات عمل محطات تعبئـة الوقــود مـن اجـل توفيـر المشتقـات النفطيـة لـعموم الـمواطنيـن بانسـيابيـة عالـيـة.