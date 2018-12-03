بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدرت دائرة التخطيط/ قسم السياسات والتخطيط الصحي في وزارة الصحة بيانا تضمن ادراج عقار ( الترامادول ) ضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( ٥٠) سنة ٢٠١٧ الذي تقرر بموجبه ادراج العقار المذكور اعلاه في (الجدول الثامن) من القانون.

واوضح الصيدلاني نبيل حسن مسؤول شعبة المخدرات في قسم الصيدلة بدائرة الامور الفنية ، ان اتخاذ هذا القرار بهدف احكام السيطرة على تداول هذا العقار في القطاع الخاص وسوف يخضع المخالفون لعقوبات واحكام هذا القانون علما ان المادة مازالت ممنوعة التداول في الصيدليات الاهلية.