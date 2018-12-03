  • الإثنين , 3 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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عقار ( الترامادول) ضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت دائرة التخطيط/ قسم السياسات والتخطيط الصحي في وزارة الصحة بيانا تضمن ادراج عقار ( الترامادول ) ضمن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( ٥٠) سنة ٢٠١٧ الذي تقرر بموجبه ادراج العقار المذكور اعلاه في (الجدول الثامن) من القانون.
واوضح الصيدلاني نبيل حسن مسؤول شعبة المخدرات في قسم الصيدلة بدائرة الامور الفنية ، ان اتخاذ هذا القرار بهدف احكام السيطرة على تداول هذا العقار في القطاع الخاص وسوف يخضع المخالفون لعقوبات واحكام هذا القانون علما ان المادة مازالت ممنوعة التداول في الصيدليات الاهلية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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