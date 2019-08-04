السماح لسفينة تقل مهاجرين على متنها بالرسو في مالطا

الصباح الجديد ـ وكالات :

سمح لأربعين مهاجراً على متن سفينة آلان كردي الانسانية بالنزول في مالطا بعد اتفاق حول توزيعهم على عدة دول في الاتحاد الاوروبي،ووصلوا إلى فاليتا امس الأحد، وفق ما أعلنت الحكومة المالطية.

وأكدت الحكومة في مالطا في وقت متأخر امس الاول السبت موافقتها على نزول المهاجرين بعد محادثات خصوصاً مع الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية بشأن توزيعهم «على عدد من الدول الأوروبية».

ولن يبقى أي من المهاجرين الأربعين في مالطا. وكما في حالات سابقة، لم يصرح للسفينة آلان كردي بدخول المياه الإقليمية المالطية، بل سيكلف خفر سواحل مالطا بنقل المهاجرين من المياه الدولية ثم التوجه بهم إلى فاليتا.

وأعلنت البرتغال امس الاول السبت استعدادها لاستقبال خمسة مهاجرين. وأكدت لشبونـة أن ألـمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ مستعدة أيضـاً لاستقبال عدد من المهاجرين الموجودين علـى متن سفينة آلان كردي.

وتبحث سفينـة أوبـن آرمـز الانسانيـة بدورهـا علـى مينــاء للرسو بـ121 مهاجراً أنقـذوا فـي عمليتين منفصلتين.

وأنقذت منظمـة «برو أكتيفـا اوبـن آرمـز» الاسبانيـة غيـر الحكومية الخميس من المياه الليبية 55 مهاجراً، و69 آخرين الجمعة.

ومن بين 124 مهاجراً، سمح لامرأتين حاملين وشقيقة إحداهما بالنزول في إيطاليا لأسباب طبية، أمـا الآخرون فــلا يزالون على متـن السفينـة، ممنوعون من الدخـول إلى الميـاه الإقليميـة الإيطاليـة.