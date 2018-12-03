شركتنا جاهزة للبدء بتشغيل زوارق التاكسي النهري في بغداد للمساهمة بحل الاختناقات المرورية

مدير عام الشركة العامة للنقل البحري ل ( الصباح الجديد) :

البصرة – سعدي السند:

قال المهندس عبدالكريم كنهل مدير عام الشركة العامة للنقل البحري أحدى تشكيلات وزارة النقل : ان شركتنا جاهزة تماما للبدء بتشغيل زوارق التاكسي النهري في بغداد للمساهمة بحل الأختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة .

وقال المدير العام لـ»الصباح الجديد» ان زوارقنا مهيأة تماما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في الثلاثين من الشهر الماضي عن الموافقة على تفعيل النقل النهري في العاصمة بغداد وان زوارقنا مهيأة وبنسبة 100% للمباشرة بالعمل وان الذي نحتاجه بهذا الصدد لغرض المباشرة بالعمل هو جلسة مشتركة عاجلة مع المؤسسات والدوائر الأمنية والخدمية ذات العلاقة لغرض الأنطلاق بتحريك زوارقنا في خطة عمل أعددنا كل تفاصيلها وبشكل دقيق ومدروس تماما وفيه متابعة جادة ومتواصلة من قبل المهندس عبدالله لعيبي وزير النقل الذي يتواصل معنا لأنجاح هذا العمل الذي يعد من ضمن واجباتنا ونحتاج فقط جلسة العمل التي أشرنا اليها بحضور ممثل من مكتب رئيس الوزراء و قيادة عمليات بغداد وقيادة الشرطة ومديرية المرور العامة وأمانة بغداد والموارد المائية وغيرها علما بأن زوارقنا ومراسينا جاهزة وتنتظر الأشارة للبدء بالعمل .

التاكسي النهري يتمتع بكل مواصفات الأمان

وأضاف كنهل : ان زوارقنا أمينة ومكيفة وتعمل تحت نظام الأدارة الآمنة ولدينا طواقم مهيأة للعمل البحري والنهري لقيادة تلك الزوارق وتمتلك كل شروط السلامة والأمان وتوجد سترة نجاة على كل كرسي يجلس عليه المواطن الكريم ولدينا اطواق نجاة في كل زورق ويضم كل زورق من زوارق التكسي النهري 3 محركات ويشتغل محرك واحد منها والبقية تبقى ضمن الأحتياط لتشغيلها عند الحاجة ولدينا ثلاثة انواع من الزوارق ذات حمولات متنوعة ومنها زوارق تتمكن من نقل 30 راكبا وأخرى 40 راكبا ولاتزيد عملية النقل والوصول الى المراسي المخصصة لنزول الركاب أكثر من 30 دقيقة وان نهر دجلة واعماقة والغاطس المحسوب للزورق كلها مدروسة ومناسبة جدا لتنقلات التاكسي النهري وقد حددنا أجرة النقل 1000 دينار فقط لكل راكب وهي لاتغطي أصلا اجور البنزين والصيانة والاندثار وغيرها لكننا متوجهون تماما لدعم أهلنا في بغداد بعملية نقل مدروسة وتسهم بحل الأختناقات المرورية وتساعدهم بالوصول الى أماكن عملهم بسرعة وأمان علما بأن شركتنا لديها مراسي على ضفاف نهر دجلة في ( مدينة الكاظمية – الجادرية العطيفية – الاعظمية – خضر الياس – باب المعظم من جهة مدينة الطب وغيرها وحتى المرسى الموجود في ابي نؤاس سيدخل الى العمل وندعو الجميع الى أعتماد ثقافة النقل النهري وتتوفر كراجات خاصة لوقوف سيارات المواطنين الذين يستعملون التاكسي النهري.

نعمل على تشجيع العاملين بنقل المواطنين

بالزوارق النهرية من القطاع الخاص

وأشار بالقول : أننا نعمل على تشجيع العاملين بنقل المواطنين بالزوارق النهرية من القطاع الخاص ونشد على ايديهم لمزاولة العمل ولانبخس حقوقهم ابدا ونحتاج منهم فقط أن يحصلوا من فرع شركتنا في بغداد على اجازة ممارسة العمل من أجل عملية نقل أمينة لأننا كشركة متخصصة بالنقل البحري والنهري سنقوم بأجراء الفحوصات الخاصة على زوارقهم للحصول على اجازة ولدينا تسهيلات كبيرة جدا بهذا الأتجاه وسيكونون فرحين بتعاوننا الكبير معهم وقد نجحنا في البصرة وفي الكوت في مجال التاكسي النهري .

خط بحري ملاحي بين البصرة وجزيرة كيش الأيرانية

وفي ختام حديثه دعا مدير عام الشركة العامة للنقل البحري الشركات الاستثمارية المحلية والعربية والاجنبية المتخصصة بمشاريع النقل للتقديم على مشروع فتح خط ملاحي (بحري_نهري) بين رصيف العشار في البصرة وجزيرة كيش الايرانية مؤكدا ان فترة الاعلان عن التقديم على هذا المشروع ستنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، مشيراً الى ان عروض المشروع وتصاميمه متوفرة حالياً وعلى اي شركة مستثمرة تتمتع بالكفاءة التقديم على هذا المشروع.