العمل والتخطيط يشاركان في اعداد التقرير العراقي الطوعي الاول للعام 2019

انجزت نظام المتابعة الالكتروني للاسر المشمولة بالإعانات المشروطة

بغداد – الصباح الجديد:

شاركت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بمعاون مدير عام دائرة التخطيط والدراسات الدكتورة كوثر ابراهيم فاضل في ورشة عمل تدريبية اقامتها وزارة التخطيط بعنوان (نحو خريطة طريق لاعداد التقرير العراقي الطوعي الاول للعام 2019) .

واستعرض المشاركون في الورشة التي افتتحها وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر جوهان بحضور مدير مكتب البرنامج الانمائي للامم المتحدة في العراق جيراردو وعدد كبير من الخبراء وممثلي الوزارات ما انجزه العراق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

وقدمت الدكتورة كوثر خلال الورشة دراسة عن (دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة) لاقت استحسان المسؤولين والمشاركين الذين طلبوا تحديثها لغاية نهاية الربع الاول من عام 2019 لتكون احدى الوثائق المعتمدة في التقرير العراقي الطوعي الاول للعام المقبل، بالاعتماد على فكرة التشاركية.

واشارت الدكتورة كوثر الى ان اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى عن القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث في كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.

على صعيد متصل شارك فريق وزارة العمل المشرف على تنفيذ البرنامج التجريبي للاعانات النقدية المشروطة المطبق في منطقة الصدر/٢ برئاسة مدير عام تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية المهندس جمال عبد الرسول في اجراء محاكاة عملية لنظام المتابعة الالكتروني الخاص بالاسر المستفيدة من البرنامج التجريبي الذي تنفذه شركة البرمجيات العالمية (مايكروسوفت) بالتعاون مع منظمة الطفولة العالمية (يونيسيف) ووزارات (التربية، والصحة، والتخطيط).

وذكر المهندس جمال ان النظام ذو اهمية كبيرة في تنفيذ برنامج الاعانات المشروطة بالصحة والتربية الذي تطبقه وزارة العمل تجريبيا حاليا ضمن الرقعة الجغرافية لمنطقة الصدر/٢، مضيفا ان نظام المتابعة هذا يعد الاحدث تكنولوجيا وسيعمل على تعزيز قاعدة بيانات الوزارة الخاصة بالاسر المشمولة براتب الاعانة وهو برنامج للمتابعة الدقيقة لافراد الاسر في مجالي الصحة (الحوامل واللقاحات) وكذلك التعليم (انتظام الطلبة في المدارس).

وشدد عبد الرسول على ان النظام يعد الاوسع والاشمل في العراق من حيث انتقال المعلومات الكترونيا بين وزارة العمل والوزارات الساندة المشاركة في برنامج الاعانات النقدية المشروطة.

هذا واستمع فريق العمل الى شرح وافٍ عن آلية ومزايا عمل النظام قدمه المهندس المنفذ للنظام ، اضافة الى اجراء نقاش معمق لتوضيح الصورة كاملة قبل الانتقال الى التطبيق الفعلي للنظام.

يذكر ان وزارة العمل اطلقت في وقت سابق المرحلة الثانية من قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ المتضمنة منح مبالغ مالية مشروطة للاسر المستفيدة من راتب الاعانة تشجيعا لهم على انتظام الحوامل والاطفال في برامج التلقيحات التي تشرف عليها الصحة وكذلك عودة الطلاب المتسربين الى المقاعد الدراسية باشراف وزارة التربية ، والبرنامج يطبق حاليا تجريبيا في منطقة الصدر/٢ ببغداد بمشاركة اكثر من (١٢٠٠) اسرة .