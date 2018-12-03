التخطيط: النشطون اقتصادياً يشكلون النسبة الأكبر في العراق

مجموع السكان الكلي لعام 2018 تجاوز الـ(38) مليون نسمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت وزارة التخطيط، امس الأثنين، ان النشطون اقتصادياً يشكلون النسبة الاكبر بين السكان في العراق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الاطفال في العراق من عمر (صفر إلى 14 سنة)، يشكلون الشريحة الأكبر بين بين الشرائح العمرية للسكان، اذ تجاوز عددهم الـ(15) مليون بـنحو (500) الف نسمة، وذلك وفقا للتقديرات السكانية التي اعدها الجهاز المركزي للإحصاء خلال العام الحالي 2018”.

وبين، الهنداوي ان “الفئة العمرية من صفر إلى 5 سنوات، تشكل العدد الاكبر اذ يبلغ عددهم (5) ملايين و(594) الف نسمة ، تليها الفئة من عمر (5-9 سنوات)، اذ بلغ عددهم (5) ملايين و(200) الف، فيما شكلت الفئة العمرية من (10-14 سنة) الفئة الاقل بين الاطفال، اذ بلغ عددهم (4) ملايين و(600) الف نسمة”.

وأضاف، ان “شريحة الشباب من عمر (15-39 سنة) جاءت بالمرتبة الثانية من حيث الحجم السكاني ، اذ بلغ عددهم (15) مليونا و(240) الف نسمة ، وقد احتلت الشريحة العمرية من (15-19) سنة المساحة الأكبر بعدد تجاوز الـ(4) ملايين بقليل ، جاءت بعدها الفئة العمرية (20-24) سنة بعدد (3) ملايين و(530) الف نسمة، فيما تقاربت الفئات العمرية (25-29) بعدد مليونين و(840) الف نسمة والفئة العمرية من (30-34) سنة بعدد (مليونين و(560) الف نسمة والفئة العمرية من (35-39) سنة بعدد (مليونين) و(250) الف نسمة”.

وأشار الهنداوي إلى ان “الفئات العمرية الداخلة بين (40) سنة إلى (59) سنة شكلت الحجم الثالث بين سكان العراق وفقا للتقديرات السكانية التي اعدها الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2018، اذ بلغ عددهم (5) ملايين و(650) الف نسمة ، تشكل الفئة العمرية من (40-44 سنة ) العدد الاكبر اذ تجاوزت الـ(مليونين) بقليل ، تليها الفئة العمرية (45-49 سنة) بعدد (1) مليون و(520) الف نسمة ، ثم الفئة العمرية (55-59 سنة) بعدد تجاوز الـ(1) مليون بقليل، فيما كانت الفئة العمرية (50-54 سنة) هي الاقل بين هذه الكتلة السكانية ، اذ بلغ عدد سكان هذه الفئة (992) الف نسمة”.

وبين المتحدث باسم وزارة التخطيط، ان “الفئات العمرية الأخرى من 60 سنة فما فوق، كانت هي الأقل بين الشرائح العمرية اذ بلغ عدد سكانها مليوناً و(899) الف نسمة منهم مليون و(189) الف نسمة ضمن الفئة العمرية (60-69 سنة) و(471) الف نسمة ضمن الفئة العمرية (70-79 سنة) فيما كان عدد سكان الفئة العمرية (80 سنة فما فوق) (237) الف نسمة فقط”.

ولفت الهنداوي إلى، ان “المجتمع العراقي وفقا لمعطياته الديموغرافية يعد مجتمعا شابا ونشطا اقتصاديا، لان النسبة الاكبر من سكانه (15 – 69) سنة هي ضمن السكان النشطين اقتصادياً”.

وأوضح، ان “مجموع السكان الكلي للعراق لعام 2018 تجاوز الـ(38) مليون نسمة بقليل، يشكل الذكور العدد الاكبر (19) مليونا و(261) الف نسمة، فيما بلغ عدد الاناث (18) مليونا و(863) الفا” مشيرا إلى ان “(26) مليونا و(630) الف من السكان يعيشون في الحضر (المدن) يشكلون اكثر من (70%) من السكان، مقابل (11) مليونا و(500) الف نسمة يعيشون في الريف .