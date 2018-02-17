قوائم الانتخابات المقبلة تخلو من مرشحين لعائلة الطالباني

الصباح الجديد – متابعة:

خلت قوائم مرشحي الاتحاد الوطني الكردستاني للانتخابات النيابية المقبلة، التي نشرت امس السبت, من اسم اي مرشح لعائلة الأمين العام للحزب الراحل جلال الطالباني أو رئيس الجهورية فؤاد معصوم, فيما أظهرت القوائم استبعاد النائب آلا الطالباني من الترشح عن محافظة كركوك.

ونشر الموقع الالكتروني للاتحاد الوطني الكردستاني قوائم بأسماء مرشحيه في سبع محافظات عراقية هي السليمانية واربيل ودهوك وديالى وكركوك وبغداد ونينوى.

وخلت القائمة من اسماء الاعضاء والقيادات البارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

كما أظهرت استبعاد النائبة الاء الطالباني من قائمة الحزب الانتخابية في محافظة كركوك، في ظل انباء تحدثت عن تصاعد حدة الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.

وأكمل بيرقدار انه وجه أيضا بالتعامل الدقيق مع القضايا التي تخص السياسيين خلال المرحلة المقبلة، وان لا يستغل القضاء كجسر لتحقيق أهداف سياسية بسبب احتدام التنافس الانتخابي”.

كما أشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بجهود “اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص تشريع القوانين التي تخص عمل القضاء وفق رؤيا مجلس القضاء وبما ينسجم مع ما تعارف عليه العمل القضائي منذ بداية تأسيس النظام القضائي في العراق” .