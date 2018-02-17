القضاء يوجه بمراجعة قضايا الموقوفين في أماكن ايداعهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، السبت، بضرورة التأني والتدقيق في اصدار اوامر القبض تلافيا لحالات تشابه الاسماء.

واورد بيان للمجلس تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن رئيسه القاضي فائق زيدان عقد اجتماعا استثنائيا بقضاة واعضاء الادعاء العام في بغداد لمناقشة العمل القضائي في العاصمة”.

وأضاف البيان أن “رئيس المجلس وجه بضرورة التأني والتدقيق في اصدار اوامر القبض تلافيا لحالات تشابه الاسماء، كما وجه بضرورة انتقال القضاة للمواقف ومراكز الاحتجاز واجراء التحقيق الميداني بغية الاسراع بحسم قضايا الموقوفين”.

كما وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى ايضا بالتعامل بشكل دقيق مع القضايا التي تخص السياسيين خلال المرحلة المقبلة .

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في البيان ان “اجتماعا استئنائيا عقده رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان خارج أوقات الدوام الرسمي بقضاة المحاكم الجزائية في بغداد امس لمناقشة العمل القضائي وطبيعة التحديات التي يواجهها القضاة وأعضاء الادعاء العام”.

وأضاف بيرقدار أن القاضي زيدان ” وجه بالإسراع في الانتقال الى أماكن ايداع الموقوفين لإجراء التحقيق الميداني ومراجعة قضاياهم بغية سرعة حسمها وفق القانون، ودعا الى ضرورة توخي الدقة في إصدار مذكرات القبض وتنفيذ نصوص القانون التي تقضي بإطلاق سراح الموقوفين بكفالة لحين محاكمتهم بدل ايداعهم التوقيف واستغلالهم من ذوي النفوس الضعيفة وما يسببه التوقيف من إرهاق لمؤسسات الدولة المعنية بذلك”.

وأفاد أن “رئيس مجلس القضاء وجه أيضا بضرورة باستخدام محاكم الجنايات والجنح صلاحياتها بخصوص تقدير العقوبة بما يتناسب وجسامة الجريمة المرتكبة ومراعاة الجانب الإنساني في جميع الأحوال”.

وذكر بيرقدار أن القاضي زيدان أشاد بوحدة مكونات مجلس القضاء الأعلى وحرص جميع السادة القضاة وأعضاء الادعاء وتعاونهم في سبيل تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع”.

وأوضح أن رئيس مجلس القضاء “شدد على ان يفتح السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام أبوابهم امام المعنيين بالدعاوى وذويهم للاستماع منهم مباشرة إلى مشاكلهم وافهامهم في الوقت نفسه بطبيعة العمل القضائي لقطع الطريق امام السماسرة وممن يحاول استغلال مصطلح (العلاقات ) للوصول لأغراض غير مشروعة تسيء للمؤسسة القضائية من دون وجه حق”.