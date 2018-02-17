أمطار الأيام الماضية كسرت حاجز الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:

نشرت هيئة الانواء الجوية امس، جدولا بكمية الامطار التي سقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية.

واظهر الجدول ان اعلى الكميات من الامطار، كانت في خانقين وبكمية 52.0 ملم، تليها حلبجة بواقع 47.6 ملم، فيما كانت كميات الامطار التي سقطت في مدينة بغداد 28.4 ملم.

وبينت الهيئة ان بعض المحافظات ومنها السماوة والناصرية والبصرة، لم تسقط فيها امطار.

وكانت هيئة الانواء الجوية علقت امس الأول ان كميات الامطار التي سقطت في اغلب مناطق العراق ستكسر موسم الجفاف.

وقال مدير عام الهيئة ثائر الغراوي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “كميات الامطار الساقطة على العاصمة بغداد وباقي مناطق البلاد قد كسرت موسم الجفاف”، مبينا ان “مجموع الامطار التي سقطت خلال الـ24 ساعة الماضية كانت (500) ملم تقريباً في عموم مدن البلاد”.

واضاف الغراوي ان “حصة العاصمة بغداد كانت (35) ملم وكانت مقاربة لهذا الرقم في كل من عين التمر والرمادي وخانقين والعزيزية والطوز”، مشيرا الى انها “سجلت ارقاما اقل من هذا في مناطق جنوبية. البلاد”.

وتابع ان “اعلى كمية امطار قد تساقطت – الجمعة – في الخالص حيث سجلت (41.2) ملم وقد تراوحت كميات الامطار بين (2-13) ملم في باقي مناطق البلاد”، لافتا الى انه “من المتوقع ان يستمر سقوط الامطار في عموم البلاد لليومين القادمين”.

وشهدت عموم مناطق البلاد، سيما الوسطى منها، امطارا غزيرة بدأت منذ ليلة الخميس الماضي، وهي المرة الاولى التي تتساقط فيها الامطار بغزارة، خلال فصل الشتاء الحالي الذي وصف بأنه “جاف” لشحة هطول الامطار فيه.

ما دعا الدوائر الخدمية في البلاد الى عقد اجماعات واتخاذ اجراءات لمواجهة ازمة الجفاف المتوقع.

وفي الياق نفسه، أعلن مدير الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري امس السبت، ارتفاع مناسيب مياه بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال المعموري إن مناسيب المياه في بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى ، ارتفعت عشرة سنتمرات تقريبا ، فيما بلغت كمية المياه الداخلة إليها بفعل الأمطار ما يقارب من 10 ملايين متر مكعب .

وأضاف المعموري ان الاطلاقات المائية من البحيرة إلى الأراضي جرى تقليلها نتيجة كفاية الأخيرة بمياه الأمطار ، مشيرا إلى أن غزارة الأمطار لها آثار ايجابية في ديالى ، وأمنت المياه لري وجبة كاملة من الأراضي الزراعية .