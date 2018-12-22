بداية 2019.. تنفيذ مشروع عقد الزواج الالكتروني

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، السبت، عن وضع رئيسه القاضي فائق زيدان اللمسات الأخيرة على مشروع عقد الزواج الالكتروني ووضعة موضع التطبيق بداية سنة 2019.

وذكر بيان للمجلس تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان حضر، صباح اليوم، العرض الهندسي الفني الذي قدمه قسم تكنلوجيا والنظم في مجلس القضاء الاعلى وبحضور قضاة محاكم الاحوال الشخصية في بغداد”.

وأضاف البيان، أن “القاضي فائق زيدان ناقش مع القضاة والمسؤولين عن المشروع مراحل تطبيق إجراءات عقد الزواج الالكتروني ووضعة موضع التطبيق بداية سنة 2019”.