التربية النيابية: تغيير المناهج يهدر المال العام ومجلس النواب مدعو لمناقشته

ادعت هدر 4 مليارات دينار ونصف في 323 كتاب

بغداد – الصباح الجديد:

دعت عضو لجنة التربية النيابية ميسون الساعدي، امس السبت، الى استضافة وكيل الوزارة والمدراء العامين فيها لبحث ازمة المناهج الدراسية.

وقالت الساعدي في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب تابعته الصباح الجديد: ” ندعو الى استضافة وكيل وزارة التربية والمدراء العامين لمديرياتها ومسؤول المناهج فيها امام البرلمان لمناقشة ازمة المناهج الدراسية”

واضافت ان “تغيير المنهج يحتاج الى اموال طائلة وهو مؤشر سلبي تسبب بهدر المال العام “، مبينة ان “كلفة طبع الكتاب الواحد 7 مليون دينار وكلفة تدقيقه ايضا 7 مليون دينار “.

واشارت الى ان العام السابق شهد تأليف وتدقيق 154 كتاب وفي العام الحالي تم تأليف وتدقيق 169كتاب”.

وهذا يعني حسب الساعدي اهدار 4 مليارات و522 مليون دينار، عند جمع كلفتي الطبع والتدقيق لكل كتاب، وضرب حاصل جمعهما البالغ 14 مليون دينار في حاصل جمع عدد الكتب لعامين والبالغ 323 كتابا جرى تايفها وتدقيقها في عامين.

يذكر في هذا الصدد ان يومي الأربعاء والخميس الماضيين شهدا اضرابا عن الدوام في المدارس الابتدائية والثانوية، احتجاجا على تغيير المناهج، وعدم زج المعلمين والمدرسين في دورات تأهيلية تواكب التغيير، إضافة الى الاحتجاج على هدر المال العام الذي تتهم به وزارة التربيةن بدعوى ان وراء تغيير المناهج شبهات فساد.