العراق ملزم بتسديد مليارات الدنانير فوائد للقروض الدولية من الموازنة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت عضو مجلس النواب اقبال عبد الحسين الماذي، أمس السبت، ان العراق بصدد سداد اكثر من 16 مليار دينار كفوائد واقساط للقروض الدولية وحوالات الخزينة في العام المقبل 2019.

وقالت الماذي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “العراق ملزم بدفع ملياري دينار و55 مليون و873 الف و556 دينار ضمن موازنة العام المقبل كفوائد على القروض الدولية التي منحت له”.

واضافت، ان “37 مليار و3 ملايين و854 الف و372 دينار ستدفع كفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) ومن ضمن الموازنة”، مبينة ان “10 مليارات و928 مليون و807 الف و345 دينار احتسبت كأقساط للقروض ستدفع ضمن موازنة عام 2019”.

عضو مجلس النواب ألمحت الى ضرورة اعتماد سياسة اقتصادية صحيحة يمكن ان تجنبها القروض الدولية التي انهكت كاهل العراق على مدى السنوات السابقة ولا نعلم حتى الان ما هي الفائدة منها.

وسبق وأن أكدت الماذي، أن مجلس النواب في دورته الماضية أقر قانون المعاهدات والذي يتضمن فقرات خاصة بالقروض الدولية.

وأضافت “سنجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب لتعديل تلك الفقرات خصوصاً ان بعضها يتجاوز ملايين الدولارات”.

وأوضحت عضو البرلمان، ان “القروض الدولية يجب ان تمر بمجلس النواب وتحديداً لجنة العلاقات الخارجية لمناقشتها قبل ان تصل الى الحكومة وهذا ما سيتضمنه التعديل على القانون”، مؤكدةً ان “البرلمان كان يعطي الحرية الكاملة للحكومة نظراً للأوضاع الاقتصادية التي كانت تعاني منها في السابق”.

وتابعت الماذي “سنرسل كتاباً الى الوزارات المستفيدة من تلك القروض لتزويد مجلس النواب بتفصيلات وابواب صرفها ومنها الوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والكهرباء للاطلاع عليها”، لافتة الى ان “مجلس النواب سيستضيف الجهات المسؤولة عن صرف تلك القروض في الوزارات حال وجود اي خلل فيها خلال المرحلة المقبلة”.