نسعى الى تعزيز دور أسطول الشركة بما يخدم برامج الحكومة وتنشيط الحركة الاقتصادية

مدير عام الشركة العامة للنقل البري للصباح الجديد:

البصرة ـ سعدي السند:

تمكن أسطول الشركة العامة للنقل البري خلال شهر نيسان الماضي من تحقيق (484 16 ) نقلة لمختلف الحمولات من السلع والبضائع والمعدات تم نقلها على متن شاحنات الشركة والشركات المؤتلفة معها بحمولة بلغت أكثر من مليون طناً من خلال تنفيذ عقود مشتركة مع وزارة التجارة والكهرباء والنفط ومفوضية الانتخابات.

وقال مرتضى كريم الشحماني مدير عام الشركة رئيس مجلس الإدارة ان الشركة تسعى الى تطوير إمكانياتها النقلية بما يخدم برامج الحكومة وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وتفعيل دور النقل البري في تعزيز علاقات الدولة مع الدول المجاورة عبر النقل بالترانزيت …

وأضاف ان نشاط الشركة خلال شهر نيسان الماضي أسهم بتحقيق ( 265) نقلة لمادة الحنطة المحلية لصالح وزارة التجارة مع نقل حمولة بلغت أكثر من (11) ألف طناً من مادة الرز بواقع ( 260) نقلة ، وكذلك نقل أكثر من (607) ألف طناً من مادة الطحين ، إضافة الى نقل مواد ومعدات كهربائية لصالح وزارة الكهرباء بواقع ( 116 ) نقلة بحمولة بلغت أكثر من أربعة ألاف طناً ، كما تم تحقيق ( 340) نقلة لمادة الأسمدة الزراعية لصالح وزارة الزراعة بحمولة بلغت أكثر من (14 ) ألف طناً ، مع تحقيق أكثر من ( 15 ) ألف نقلة لمواد متنوعة بحمولة بلغت أكثر من ( 450 ) ألف طناً .

وأكدّ الشحمـاني على أهمية تعزيز دور أسطول الشركة في نقل الحمولات والبضائع على مختلف أنواعها والسعي لتجديد العقود المبرمة مع الشركات والدوائر الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص بما يعزز حركة شاحنات النقل البري في دعم النشاط التجاري والاقتصادي

نقل الرز خلال الحظر الصحي وعطلة العيد

وأعلن مدير عام الشركة : تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بتسخير امكانيات الوزارة وجهدها البري لخدمة ابناء الشعب وتوفير قوتهم اليومي فإن سائقي أسطول الشركة واصلوا عملهم ليلاً نهاراً من اجل افراغ حمولة الباخرة الباكستانية المحملة بـ (34,800) طناً من الرز لصالح وزارة التجارة وضمان توزيعه على المخازن المنتشرة في عموم محافظات العراق ضمن العقد المبرم معها.

وأوضح ان الشركة شكلت غرفة عمليات برئاسة مدير قسم التشغيل وعضوية مدراء اقسام (الموارد البشرية ، القانوني، المالي ، التدقيق ، الفني، اضافة الى قسم البصرة ) تقوم بالاشراف على نقل كافة الحمولات الواصلة للموانئ ومتابعة حركة الاسطول خلال فترة عيد الفطر المبارك ، ولابد من الاشادة في ذات الوقت بجهود سائقي الاسطول والاقسام المساندة في تحقيق الانجازات خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم.. وأطلعنا برفقة الوكيل الفني لوزارة النقل طالب بايش على عمليات تفريغ باخرة الرز التي يتولى أسطول الشركة نقل حمولتها الى مخازن وزارة التجارة في المحافظات الوسطى والشمالية.

وأشاد الوكيل بجهود أبناء النقل البري وسرعة نقلهم لحمولة باخرة الرز التي من المؤمل أن تبعتها بواخر أخرى خلال الأيام القادمة معبراً عن سعادته بنجاح الإدارة العليا في الشركة في التنسيق مع إدارة الموانئ وتسهيل مهمة عمل شاحنات النقل البري في دخول الميناء … وقام الوكيل بزيارة مديرية ميناء أم قصر الجنوبي ولقاء إدارة الميناء والحديث عن سبل توفير كافة التسهيلات لتفريغ البواخر

وتجول الوكيل الفني لوزارة النقل و مدير عام الشركة العامة للنقل البري في دوائر الميناء في زيارة موسعة شملت أقسام الميناء ومكتب التجارة والمنافذ الحدودية ومكتب النقل البري في ميناء أم قصر الجنوبي . وتنفيذاً لتعليمات وزير النقل بتسخير امكانيات اسطول النقل البري بنقل حمولات البواخر الراسية في الموانئ العراقية . فقد إنبرى اسطولنا صوب الموانئ العراقية ليباشر منذ ساعات الفجر الاولى بنقل حمولة الباخرة ( GAIL) المحملة بـ (27.000) طن من الرز الباكستاني. ، مضيفا بعد الانتهاء من نقل حمولة الباخرة وايصال كامل حمولتها بأمانة ووقت قياسي الى مخازن وزارة التجارة ضمن العقد المبرم معها . شرع اسطول الشركة بنقل حمولة الباخرة الثانية . من جانبم تعد سائقو الشركة ببذل اقصى الجهود واستمرارهم بالعمل ليلا و نهارا وايام العطل من أجل الارتقاء بخدمات الشركة وايفائها بالتزاماتها التعاقدية مع وزارات الدولة المختلفة.

وأضاف ان وجودنا على أرض الميناء جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل بضرورة التواجد الميداني لمدراء تشكيلات الوزارة لاجل ضمان انسيابية النقل والوقوف على احتياجات المنسوبين

، مبيناً إن الكميات المخصصة للمحاور الشمالية والوسطى تم نقلها وباشرنا بالمحاور الجنوبية ( الكوت.. العمارة.. البصرة.. الناصرية.. السماوة ) وكان العمل يتواصل ليلا نهارا.