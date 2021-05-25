شاشة هاتفك تكشف شخصيتك

الصباح الجديد – وكالات:

تعرف هواتفنا الذكية الكثير عنا عن طريق البيانات الشخصية التي تتطلبها التطبيقات، وإلى جانب ذلك، يمكن لتنسيق الشاشة الرئيسة للهاتف أن يخبرنا الكثير عن أي شخص.

ويمكن اعتماد ترتيب التطبيقات على الشاشة ورموز الألوان وعدد التطبيقات التي يتم تحميلها، للكشف عن شخصية مالك الهاتف بشكل مثير للاهتمام. ولهذا، تعاونت متاجر الهواتف المحمولة Mobiles.co.uk مع أخصائية علم النفس التجاري سونيا دينيفا، للبحث فيما يقوله تخطيط الشاشة الرئيسة لدينا بالفعل عن شخصياتنا.

وفي ما يلي آراء سونيا في الجوانب المتعددة لتنظيم الشاشة الرئيسة:

وضع جميع تطبيقاتك في ملفات:

إذا نظمت تطبيقاتك في ملفات مختلفة، أو رتبتها أبجديا أو حتى لونيا، فهذا يشير إلى أنك فرد منظم بدرجة عالية.

وتشرح سونيا: «الأشخاص الذين يحبون تنظيم تطبيقاتهم بهذا الشكل عادة ما يكون لديهم حاجة متزايدة للتحكم. إنهم بحاجة إلى نظام وهيكل في حياتهم، والقدرة على التنبؤ ووضع خطط للتعامل مع الضغوطات اليومية».

وأضافت: «قد يكونون أيضا من أصحاب الكمال الذين يخشون الفشل ويميلون إلى القلق كثيرا بشأن المستقبل. إنهم واقعيون ولديهم مهارات جيدة في إدارة الوقت ولن يتخذوا القرارات إلا بعد تفكير متأن».

إذا نظمت تطبيقاتك في ملفات مختلفة، أو رتبتها أبجديا أو حتى لونيا، فهذا يشير إلى أنك فرد منظم بدرجة عالية. وتشرح سونيا: «الأشخاص الذين يحبون تنظيم تطبيقاتهم بهذا الشكل عادة ما يكون لديهم حاجة متزايدة للتحكم. إنهم بحاجة إلى نظام وهيكل في حياتهم، والقدرة على التنبؤ ووضع خطط للتعامل مع الضغوطات اليومية». وأضافت: «قد يكونون أيضا من أصحاب الكمال الذين يخشون الفشل ويميلون إلى القلق كثيرا بشأن المستقبل. إنهم واقعيون ولديهم مهارات جيدة في إدارة الوقت ولن يتخذوا القرارات إلا بعد تفكير متأن». من يصممون شعارات التطبيقات الخاصة بهم:

إذا كنت قد استفدت من تحديث iOS الذي يسمح لك بتصميم شعارات التطبيق الخاصة بك، فيجب أن يكون لديك بعض الذوق الإبداعي. وعادة ما يحب الأشخاص الذين يصممون تطبيقاتهم الخاصة أن يكون لديهم جمالية، مثل الأسود والأبيض، ويستمرون في هذا الموضوع طوال حياتهم.

وتقول سونيا: «يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص منفتحين ومبتكرين وقادرين على التفكير خارج الصندوق. إذا كان هناك تفضيل معين للسمات بلون واحد، فقد يكون لذلك تأثير على الإبداع».