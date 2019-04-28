اختتام فعاليات أسبوع السلامة الأول الذي أقامته شركة نفط البصرة

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البصرة _ سعدي السند :

اختتمت فعاليات أسبوع السلامة الأول الذي أقامته هيئة الصحة والسلامة والبيئة في شركة نفط البصرة بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة برعاية مديرعام الشركة المهندس إحسان عبد الجبار إسماعيل، بالتنسيق مع كلية العلوم في جامعة البصرة، ومديرية الدفاع المدني في المحافظة ، في قاعة المركز الثقافي النفطي.

تم في حفل الاختتام عرض إحصائيات شملت أعداد الزائرين والمشاركين في مختبر المهرجان للصحة والسلامة والبيئة ومجمل نتائج اختباراتهم، وغير ذلك من الإحصاءات تم بعدها عرض فيلم وثائقي لهيئة الصحة والسلامة والبيئة أقسامها ونشاطاتها، تلته كلمات لمدير قسم السلامة وكلية العلوم .

بعد ذلك سلمت جائزة إبداع السلامة للمهندس حيدر سلمان داود عن (أفضل عرض تقديمي في العمل الإبداعي) ثم وزعت الدروع والشهادات التقديرية لكل المسهمين في إنجاح المهرجان في نسخته الأولى.

وكانت الشركة قد اقامت تحت شعار «السلامة استثمار مربح « هذه الفعاليات المميزة وبمشاركة مدارس ورياض أطفال وشهدت الفعاليات عرضاً لإجراءات السلامة التي يجب اتخاذها في الحضانات ورياض الاطفال والمدارس وحتى في المنزل خاصة في ما يخص سلامة الأطفال، كما قدمت عرضاً موجزاً لإجراءات السلامة المتبعة.

كما تم عرض مشهد تمثيلي باللغة التركية مرافقاً بالترجمة لنخبة من تلاميذ مدرسة العلوم والمعرفة الأهلية عالج موضوع التعامل الخاطئ مع الأدوية من قبل الأسرة وخطورة ذلك على الأطفال مع عرض فيلم قصير بعنوان (لارا) تأليف وإخراج رائد راضي وتمثيل نخبة من تلاميذ مدرسة دار الفكر الأهلية، يعالج موضوع السلامة المنزلية تلته أنشودة لأطفال روضة باب الزبير تعرضت لمفاهيم السلامة المنزلية كذلك.

المهندسة إيلاف إياد عبد السلام قدمت من جهتها مجموعة من الإرشادات المهمة للأسرة تتعلق بالطفل ومدى تأثير الأجهزة الذكية على الصحة وآليات تقنين استعمالها أو عدمه بحسب الفئات العمرية ، وايضا تم تقديم مشهد تمثيلي تناول موضوع الحفاظ على البيئة اشتركت في تأديته مجموعة من أطفال روضة باب الزبير ومدرسة العلوم والمعرفة الأهلية

وتضمنت الفعاليات فقرة ترفيهية تمثلت بطرح الأسئلة وإجابتها من قبل الأطفال الحاضرين بصحبة أسرهم مع جوائز رمزية تشجيعاً للطفولة وترسيخاً لمفاهيم الصحة والسلامة والبيئة في نفوسهم ، وشهدت الفعاليات ايضا عرض فيلم وثائقي عن دور السلامة في حياة العاملين في القطاع النفطي جاء تحت عنوان (إهمال) وهو من إنتاج إعلام شركة نفط البصرة .

واستهلت الحلقات النقاشية بمحاضرة للأستاذ رياض جبر منعوت مدير هيئة الصحة والسلامة والبيئة في الشركة بعنوان نظرة في واقع السلامة المهنية في القطاع النفطي، ومحاضرة عن الاستعمال المزدوج للمواد الكيمياوية للدكتور علي حسين من كلية العلـوم في جامعة البصرة.

ومحاضرة تعريفية عن مخطـط الطوارئ ( إزالة ورفع المخلفات النفطية إنموذجا) للرائـد تيسيـر عبد علي من مديريـة الدفـاع المدني فرع البصرة..