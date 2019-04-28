بيونسيه تعيد إطلاق علامتها التجارية الرياضية

الصباح الجديد – وكالات:

قدمت المغنية العالمية بيونسيه، لمحة أولية عن الشراكة بين علامتها التجارية النشطة “إيفي بارك” والعلامة الرياضية الشهيرة “أديداس”، معلنة أنها ستعيد إطلاق علامتها التجارية الرياضية بعد أشهر من إنهاء مشروعها التجاري مع علامة Topshop.

وشاركت بيونسيه مجموعة من الصور لها على موقع الإنستغرام، للكشف عن شراكتها مع أديداس حيث نشرت صورا للعدد الضخم الذي تملكه من أحذية هذه الماركة الشهيرة.

وظهرت المغنية البالغة من العمر 37 عاما، وهي ترتدي حذاء أديداس الرياضي باللون الأحمر، وقد ظهرت بإطلالات متنوعة مخصصة لموسم صيف 2019.

كما عُرضت مجموعة من القطع التي سيجري طرحها لاحقا في مجموعة Ivy Park x Adidas .

وجرى تعيين بيونسيه أيضًا كـ”شريك مبدع” لعملاق الملابس الرياضية، حيث شاركت بيونسيه في تأسيس العلامة التجارية “Ivy Park”، للمرة الأولى في عام 2016، مع شريكها التجاري، ومالك “Topshop”، فيليب جرين، إلا أنها وفي 2018، وإثر المزاعم التي وجهت ضد فيليب، بالتحرش، أصبحت بيونسيه، المالك الوحيد لـIvy Park، والتي بدأت شراكتها الجديدة مع “أديداس” وستحتفظ بيونسي بملكيتها.

يأتي كشف النقاب عن شراكة Ivy Park مع Adidas بعد نحو أسبوع من إطلاق فيلم وثائقي Beyoncé’s Homecoming على Netflix ، وإصدار اغنية مباشرة لمرافقة الفيلم.