رئيس “أبل” ينصح بترك “آيفون”

الصباح الجديد- وكالات:

تصدر تصريح مفاجئ لرئيس شركة “أبل” الأميركية، تيم كوك، العناوين الرئيسة في العديد من وسائل الإعلام العالمية، نصح بها كل المستهلكين بترك هواتف “آيفون”.

وأبدى كوك تخوفه من أن مستخدمي أجهزة “أبل” بكل انواعها قد يستعملوها إلى حد الإدمان.

وقال كوك خلال حفل مجلة “تايم” الأميركية لإعلان قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم: إذا كنتم تنظرون إلى هواتفكم أكثر من نظركم الى عيون أحد الأشخاص فأنتم ترتكبون أمرا خاطئا.

وتأتي تصريحات تيم كوك، في الوقت الذي نشرت فيه منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، تقريرا عن كيفية تأثير وقت الشاشة على الأطفال دون سن الخامسة، كما قدمت فيه إرشادات للآباء بشأن كيفية تشجيع أطفالهم على اللعب بعيدا عن أجهزة الترفيه، كالهواتف الذكية.

وكشف تيم كوك في حفل مجلة “تايم” الـ 100، أنه يدير الوقت الذي يمضيه على أجهزته الخاصة من إنتاج “أبل”، بما في ذلك تحكمه في الإخطارات التي يتلقاها عبر هاتفه “آيفون”.

يذكر أن كل أجهزة “أبل”، بما في ذلك “آيفون” و”آيباد”، ألقت ميزة تسمى “وقت الشاشة” (Screen Time)، التي طرحتها في تحديث “آي أو إس 12″، والتي تقيس وتعلم المستهلكين بالوقت الذي يقضونه في استخدام أجهزتهم الذكية، كما أنها ترسل تقريرا أسبوعيا عن حجم الوقت الذي يقضونه في استخدامهم لأجهزتهم.